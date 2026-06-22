Wraz z uruchomionym wcześniej Centrum Technologii Wytwarzania API (CeTeAPI) nowe centra tworzą Kampus Mościcki – zintegrowane środowisko badawczo-rozwojowe o wartości około 240 mln zł, z czego blisko 160 mln zł pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja wzmacnia krajowe kompetencje w obszarach istotnych dla bezpieczeństwa technologicznego i konkurencyjności gospodarki, od produkcji farmaceutycznej po technologie niskoemisyjne. Jej znaczenie podkreślił Minister Nauki i szkolnictwa Wyższego dr inż. Marcin Kulasek.

– Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę badawczą to inwestycje w przyszłość polskiej gospodarki. Kampus Mościcki wzmacnia krajowy potencjał naukowy i technologiczny, a jednocześnie tworzy warunki do realizacji ambitnych projektów odpowiadających na wyzwania współczesnego przemysłu i społeczeństwa – powiedział Minister Nauki.

Bezpieczeństwo lekowe i niskoemisyjny przemysł: Łukasiewicz - IChP otwiera Kampus Mościcki

Trzy centra, jeden ekosystem technologiczny

Kampus zaprojektowano tak, by jedna technologia mogła przejść tu całą drogę: od badań laboratoryjnych, przez skalowanie, po wdrożenie u partnera przemysłowego.

– Rozwój kompetencji w farmacji, chemii i nowoczesnych technologiach jest kluczowy dla suwerenności technologicznej i odporności gospodarczej państwa. Kampus Mościcki stanowi strategiczny hub, który integruje potencjał badawczo-rozwojowy z potrzebami przemysłu, wzmacniając zdolność Polski do budowy przewag konkurencyjnych i ograniczania zależności od zewnętrznych łańcuchów dostaw – podkreślił dr Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz.

Bezpieczeństwo lekowe i niskoemisyjny przemysł: Łukasiewicz - IChP otwiera Kampus Mościcki

Kampus Mościcki – największa inwestycja w historii instytutu

Najważniejszym punktem jubileuszu 110-lecia Łukasiewicz – IChP była inauguracja CeProFarm i CeTeN. Wraz z działającym już CeTeAPI domykają one łańcuch kompetencji, których do tej pory żadna polska jednostka nie oferowała w jednym miejscu.

– Wszystko, co dzieje się na Kampusie Mościcki, można sprowadzić do jednego celu: skracania drogi od wyników badań do ich zastosowania w przemyśle. Tworzymy miejsce, w którym partnerzy przemysłowi znajdują w jednym ekosystemie wszystkie kompetencje potrzebne do rozwoju technologii. To najlepszy sposób, by wiedza szybciej przekładała się na innowacje i rozwiązania dla gospodarki – powiedziała dr inż. Ewa Śmigiera, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej.

CeTeAPI koncentruje się na rozwoju i wytwarzaniu substancji czynnych do leków (API). CeProFarm rozwija kompetencje w opracowywaniu produktów farmaceutycznych i pokrewnych. CeTeN prowadzi prace nad technologiami wspierającymi transformację przemysłu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Razem obejmują pełen przekrój: od cząsteczki, przez gotowy produkt, po proces, który da się wdrożyć z mniejszym śladem środowiskowym.

Bezpieczeństwo lekowe i niskoemisyjny przemysł: Łukasiewicz - IChP otwiera Kampus Mościcki

110 lat działalności na rzecz przemysłu

Bezpieczeństwo lekowe i niskoemisyjny przemysł: Łukasiewicz - IChP otwiera Kampus Mościcki

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego rozwija technologie dla przemysłu i gospodarki od 1916 roku. Założony przez prof. Ignacego Mościckiego przez ponad sto lat współtworzył zaplecze badawczo-technologiczne polskiego przemysłu chemicznego.

Dorobek instytutu obejmuje dziś blisko 80 patentów oraz liczne rozwiązania wdrażane we współpracy z partnerami przemysłowymi. Jubileusz 110-lecia był okazją do podsumowania tego dorobku i pokazania inwestycji, które wyznaczają kierunki dalszego rozwoju.

Bezpieczeństwo lekowe i niskoemisyjny przemysł: Łukasiewicz - IChP otwiera Kampus Mościcki

Wyróżnienia dla partnerów i osób zasłużonych

Podczas uroczystości wręczono jubileuszowe statuetki partnerom przemysłowym oraz osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju instytutu. Wśród wyróżnionych przedsiębiorstw znalazły się m.in. ORLEN S.A., Grupa Azoty S.A., Anwil S.A., Nortrade Pharma Sp. z o.o., Q-CONTROL oraz Science Pharma.

Uhonorowano również przedstawicieli Rady Instytutu, pracowników naukowych i liderów zespołów badawczych, czyli osoby, które przez lata budowały pozycję instytutu w polskim systemie badań i innowacji.

Ważnym elementem obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej na historycznym, pierwszym budynku biblioteki instytutu. Uroczystość miała wymiar symboliczny. Przypominała o ponad stuletniej historii i związkach z prof. Ignacym Mościckim, a zarazem otwierała nowy etap rozwoju, wyznaczony przez Kampus Mościcki.

Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Honorowy patronat medialny sprawowało czasopismo „Przemysł Chemiczny”, którego początki sięgają inicjatywy prof. Ignacego Mościckiego z 1917 roku. Patronat medialny objęło czasopismo „Polimery”.