Czy Rosja naprawdę znalazła się w trudnym położeniu? W najnowszym odcinku programu Polska – Europa – Świat Marek Tejchman i Zbigniew Parafianowicz analizują zmieniającą się sytuację geopolityczną — od coraz bardziej napiętych relacji Moskwy z Pekinem po kulisy amerykańsko-chińskich rozmów, które mogą przesądzić o przyszłości globalnego układu sił.

Zbliżenie Stanów Zjednoczonych i Chin to początek nowego porządku świata?

Punktem wyjścia jest pytanie, czy zbliżenie Stanów Zjednoczonych i Chin to chwilowa gra interesów, czy początek nowego porządku świata. Co na tym może zyskać Waszyngton, a co stracić Moskwa? I jaką rolę w tej rozgrywce odgrywają Europa i Polska — między energetyczną zależnością, a rosnącym znaczeniem bezpieczeństwa militarnego?

Rozmówcy przyglądają się także reakcjom rosyjskich elit na sankcje, problemom gospodarczym Kremla i oznakom zmęczenia wojną w społeczeństwie. Zastanawiają się, czy Chiny rzeczywiście są gotowe ograniczyć wsparcie dla Putina w zamian za stabilizację relacji z Zachodem — i jakie to może mieć konsekwencje dla Ukrainy.

Nie brakuje też wątków dotyczących polskiej polityki zagranicznej oraz komentarzy do bieżących wydarzeń i medialnych przecieków, które ujawniają napięcia wewnątrz resortów.