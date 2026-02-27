Morawiecki kontra radykalna prawica. Tusk tylko na to czeka [KULISY POLITYKI]
Czy Jarosław Kaczyński zdecyduje się jasno określić stanowisko? A może temat Unii stanie się główną osią kampanii 2027 roku?
W programie także:
- czy Donald Tusk świadomie podsyca spór o Unię, wiedząc, że to „pięta achillesowa” prawicy,
- dlaczego program SAFE dzieli scenę polityczną,
- czy Polska 2050 faktycznie znalazła się w ślepej uliczce,
- kto realnie zyskuje na chaosie w obozie prawicy.
Gościem Joanny Miziołek jest Agaton Koziński, publicysta.