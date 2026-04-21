Eureka! Odkrywamy polskie wynalazki: Leżanka dla osób niepełnosprawnych

Pełna nazwa obiektu to: „specjalne urządzenie jezdne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych”. Jego wyjątkowość tkwi w wielofunkcyjności. – Tego typu urządzenia zazwyczaj spełniają tylko jedną podstawową funkcję. Nasze urządzenie posiada dwie: wózka inwalidzkiego, ale też jako leżanki, łóżka – podkreśla prof. Wolański.

Wynalazek zespołu ze Śląska może znaleźć zastosowanie w szpitalach czy innych instytucjach medycznych jako łóżko pozabiegowe, ale tez służyć osobom przebywającym na stałe w domu. - Takim, które przykute są do łóżka. Nasza leżanka umożliwi łatwe przetransportowanie chorego z łóżka do innego pokoju, albo np. w funkcji wózka wyjazd na świeże powietrze – mówi naukowiec.

Leżanka 3w1

Konstruując urządzenie, zespół prof. Wolańskiego zastosował proste rozwiązania, mechaniczne, tak, aby opiekun chorego mógł w łatwy sposób zmienić położenie osoby transportowanej. – Mamy tu dwa podwójne mechanizmy. Pierwszy - zbliżony do mechanizmu nożycowego pozwala regulować wysokość, co jest szczególnie ważne w przypadku postaci leżanki. A drugi to mechanizm równoległowodu, który pozwala rozkładać oparcie jednocześnie z podparciem podudzi. Dzięki czemu w jednym momencie zmieniamy położenie osoby siedzącej do pozycji leżącej i odwrotnie – tłumaczy prof. Wolański.

Ponieważ w urządzeniu zastosowano proste rozwiązania, nie powinno być drogie.

- Przewidujemy, że będzie kosztowało trochę więcej niż zwykły wózek inwalidzki. Na pewno dużo mniej niż gdybyśmy chcieli się zaopatrzyć w dwa osobne urządzenia, wózek inwalidzki i specjalne łóżko rehabilitacyjne – podsumowuje śląski naukowiec.