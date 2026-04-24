„Obecność Czarnogóry w UE nabiera kształtów. To ważny krok na drodze do członkostwa, wyraźne uznanie postępów Czarnogóry i zachęta do przyspieszenia reform” – napisała w serwisie X Marta Kos, komisarz ds. rozszerzenia, niedługo po tym, jak w środę Rada Unii Europejskiej jednogłośnie zdecydowała o utworzeniu grupy roboczej ds. opracowania traktatu o przystąpieniu Czarnogóry do UE.

Unijna urzędniczka dodała, że otwarcie nowego etapu na ścieżce Podgoricy do akcesji „stwarza szansę na wyciągnięcie wniosków z poprzednich rozszerzeń i uwzględnienie nowych, silniejszych zabezpieczeń w przyszłych traktatach akcesyjnych, aby zapobiec naruszaniu praworządności i podstawowych wartości”.

Czarnogóra chce do UE do 2028 r. Rada UE uruchamia prace nad traktatem

„Doskonałe wieści z Brukseli” – tak przebieg posiedzenia unijnych dyplomatów skomentowała Maida Gorčević, ministra odpowiedzialna w rządzie Milojka Spajicia za sprawy europejskie. Podgorica liczy, że jej akcesja do UE może urzeczywistnić się nawet do 2028 r.

Czarnogórskie władze złożyły wniosek o członkostwo w UE w 2008 r., a więc dwa lata po opuszczeniu federacji z Serbią i proklamowaniu niepodległości. Pod koniec 2010 r. Rada Europejska przyznała Czarnogórze status kraju kandydującego, a negocjacje między Radą UE a Podgoricą ruszyły w czerwcu 2012 r. podczas pierwszego posiedzenia konferencji akcesyjnej na szczeblu ministrów.

Od tego czasu odbyło się 26 takich posiedzeń, obie strony zdołały też otworzyć wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Jak dotąd byłej jugosłowiańskiej republice zamieszkiwanej przez nieco ponad 630 tys. osób udało się wstępnie zamknąć 14 rozdziałów, w tym te dotyczące stosunków zewnętrznych, edukacji i kultury czy swobodnego przepływu kapitału. Podczas ostatniej rundy negocjacyjnej przeprowadzonej w marcu 2026 r. domknięto natomiast rozdział obejmujący sieci transeuropejskie.

Czarnogóra liderem wśród kandydatów. KE stawia warunki: praworządność, media, instytucje

Bruksela otwarcie przyznaje, że w kontekście akcesji to właśnie Czarnogóra znajduje się obecnie na najbardziej zaawansowanym etapie spośród wszystkich państw kandydujących. Drogi na skróty jednak nie będzie, a Komisja Europejska (KE) nie zamierza stosować taryfy ulgowej w kwestii zarówno tempa, jak i jakości reform wprowadzanych przez czarnogórski rząd.

Zgodnie z oczekiwaniami Brukseli Podgorica powinna nadal priorytetowo traktować takie obszary jak praworządność i prawa człowieka, niezależność mediów i odporność państwowych instytucji.

Proces rozszerzenia UE w 2025 r. Albania, Ukraina i Mołdawia na plus. Lista kandydatów

KE poinformowała w listopadzie 2025 r., że obok Czarnogóry w procesie rozszerzenia na plus wyróżniają się ponadto Albania, Ukraina i Mołdawia. Grono państw kandydujących do UE uzupełniają Serbia, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Turcja i Gruzja, z kolei Kosowo otrzymało status potencjalnego kandydata. Ostatnie rozszerzenie bloku miało miejsce w 2013 r., gdy dołączyła do niego Chorwacja.