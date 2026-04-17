„CIEŚNINA ORMUZ JEST CAŁKOWICIE OTWARTA I GOTOWA DO DZIAŁANIA I PEŁNEGO PRZEPŁYWU (statków - PAP), ALE BLOKADA MORSKA BĘDZIE W PEŁNI OBOWIĄZYWAĆ, TYLKO WOBEC IRANU, DO CZASU ZAKOŃCZENIA NASZEJ TRANSAKCJI Z IRANEM W 100 PROC. TEN PROCES POWINIEN PRZEBIEC BARDZO SZYBKO, PONIEWAŻ WIĘKSZOŚĆ PUNKTÓW JEST JUŻ WYNEGOCJOWANA. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od poniedziałku.(PAP)