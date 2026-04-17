Trump ogłasza decyzję ws. Iranu. Blokada portów pozostaje w mocy

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:57

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w poniedziałek, że wprowadzona przez USA blokada irańskich portów nadal obowiązuje. Wcześniej Iran ogłosił, że w ramach rozejmu z USA i Izraelem otwiera dla żeglugi cieśninę Ormuz, kluczowy szlak morski w regionie.

„CIEŚNINA ORMUZ JEST CAŁKOWICIE OTWARTA I GOTOWA DO DZIAŁANIA I PEŁNEGO PRZEPŁYWU (statków - PAP), ALE BLOKADA MORSKA BĘDZIE W PEŁNI OBOWIĄZYWAĆ, TYLKO WOBEC IRANU, DO CZASU ZAKOŃCZENIA NASZEJ TRANSAKCJI Z IRANEM W 100 PROC. TEN PROCES POWINIEN PRZEBIEC BARDZO SZYBKO, PONIEWAŻ WIĘKSZOŚĆ PUNKTÓW JEST JUŻ WYNEGOCJOWANA. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od poniedziałku.(PAP)

Źródło: PAP

