Niemiecko-Rosyjska Izba Handlowa: Rosja może zyskać 72 mld dol. dzięki konfliktowi na Bliskim Wschodzie

Zgodnie z szacunkami izby przy cenach ropy utrzymujących się na poziomie ponad 100 dolarów za baryłkę Rosja może liczyć na dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 71,8 mld dolarów rocznie w porównaniu do początkowych założeń.

Ropa droga, Rosja zarabia na eksporcie

Cena ropy Brent z dostawą w czerwcu wzrosła obecnie do ponad 111 dolarów za baryłkę; to niemal 40 dolarów więcej niż przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. W rosyjskim budżecie, opartym w znacznej mierze na sprzedaży ropy i gazu, założono cenę 59 dolarów za baryłkę.

- Rosja jest największym beneficjentem nowej wojny na Bliskim Wschodzie – ocenił szef AHK Matthias Schepp w rozmowie z agencją dpa. Jego zdaniem w konsekwencji konfliktu Moskwę może czekać „nieoczekiwany napływ pieniędzy na historyczną skalę”.

Blokada cieśniny Ormuz wzbogaca Rosję

Niemiecko-Rosyjska Izba Handlowa, zrzeszająca około 750 członków, przedstawia się jako największe zagraniczne stowarzyszenie gospodarcze w Rosji - informuje dpa.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie mówił, że kraje NATO powinny zaangażować się militarnie w odblokowanie cieśniny Ormuz. Ruch w tej cieśninie, ważnej dla eksportu ropy i gazu z krajów Zatoki Perskiej, od około miesiąca blokuje Iran w odwecie za ataki Izraela i USA.

W krajach europejskich - z którymi Trump nie konsultował się przed rozpoczęciem wojny - dominuje przekonanie, że wojna prowadzona jest przez USA bez planu i bez poszanowania interesu sojuszników. Prezydent USA grozi, że jeśli do godz. 2 w środę czasu polskiego Iran nie zawrze porozumienia, zostanie pozbawiony elektrowni i mostów oraz „powróci do epoki kamienia”.

Z Berlina Mateusz Obremski (PAP)