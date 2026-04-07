Izraelska armia apeluje do Irańczyków: nie wsiadajcie dzisiaj do pociągów

„W trosce o Państwa bezpieczeństwo, uprzejmie prosimy, by od tej chwili do godziny 21:00 czasu irańskiego powstrzymać się od korzystania z pociągów i podróżowania nimi po Iranie” – zaapelował w perskojęzycznym serwisie X rzecznik izraelskiej armii Kamal Penhasi.

Kac: nie wsiadajcie do pociągów

„Narażacie życie przebywając w pociągach i w pobliżu linii kolejowych” - ostrzegł.

Poprzedniego dnia izraelski minister obrony Israel Kac powiedział, że Siły Obronne Izraela otrzymały polecenie „kontynuowania ataków z pełną siłą na infrastrukturę irańskiego reżimu terrorystycznego”.

Ultimatum Trumpa dla Iranu

Prezydent USA Donald Trump postawił władzom Iranu ultimatum. Zażądał, by ponownie otwarto dla żeglugi cieśninę Ormuz i zagroził zbombardowaniem irańskich elektrowni i mostów, jeśli władze nie zrobią tego do wtorku do godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w środę w Polsce). Oświadczył, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc i zagroził, że może to być noc z wtorku na środę.

Po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny z Iranem 28 lutego władze w Teheranie zablokowały Ormuz - kluczowy szlak eksportu ropy i gazu z państw Zatoki Perskiej. Iran rozpoczął również ataki na Izrael i cele w krajach Zatoki - zarówno bazy USA jak cywilną infrastrukturę, zwłaszcza petrochemiczną.