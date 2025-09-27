Posłowie Polski 2050 złożyli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Polska 20250 chce poprawić sytuację kobiet i chce zmiany przepisów dotyczących antykoncepcji

W uzasadnieniu projektu wskazano, że od momentu „radykalizacji prawa aborcyjnego”, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r., sytuacja kobiet „pogorszyła się”, zmalało także poczucie bezpieczeństwa kobiet i nie podjęto w tej sprawie „adekwatnych działań”.

Zdaniem posłów Polski 2050 nowela ma zwiększyć ochronę zdrowia kobiet, a także możliwość podejmowania bezpiecznych decyzji dotyczących prokreacji.

Wnioskodawcy stoją także na stanowisku, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia kobiet „nie jest możliwe bez odpowiedniej dostępności środków antykoncepcyjnych” i świadomości kobiet dotyczącej ich stosowania, a rzetelna wiedza o możliwych sposobach antykoncepcji powinna być przekazywana już w szkole.

O wysokości dopłaty do antykoncepcji zdecyduje wiek. Co przewiduje projekt ustawy Polski 2050?

Projekt przewiduje bezpłatny dostęp do środków antykoncepcyjnych dla kobiet w wieku od 18 do 25 roku życia. Natomiast dla kobiet powyżej 25 lat przewidziano rozszerzenie antykoncepcji objętej refundacją, co wynikałoby z poszerzenia katalogu leków i wyrobów medycznych antykoncepcyjnych znajdujących się w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia.

Nowela zakłada także rozszerzenie środków antykoncepcji o wkładki, plastry, iniekcje - co, według wnioskodawców - zapewni powszechną dostępność środków antykoncepcyjnych.

Finansowaniem bezpłatnych środków antykoncepcyjnych - jak wskazują wnioskodawcy projektu - zająć miałby się Narodowy Fundusz Zdrowia, a koszt tego wyliczono na ok. 500 mln zł rocznie.

W inicjatywie przewidziano także, by recepty mogły wystawiać wszystkie osoby uprawnione w rozumieniu ustawy o świadczeniach, a dane o przepisanych lekach mają być weryfikowane w systemie informacji w ochronie zdrowia. Pomysł ten uzasadniono tym, że leki i wyroby medyczne, których on dotyczy, są objęte refundacją.

Projekt przewiduje także wprowadzenie okresu przejściowego określającego, że pierwszy wykaz uwzględniający bezpłatnie dostępne środki antykoncepcyjne, minister ogłosi w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji; miałaby ona wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.