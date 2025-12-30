Z początkiem 2026 r. zacznie obowiązywać nowa wersja opłaty reprograficznej, obejmująca m.in. smartfony, laptopy, tablety, telewizory oraz sprzęt audio-wideo. Stawka wyniesie od 1 do 4 proc. wartości urządzenia. Ministerstwo Kultury podkreśla, że nie jest to podatek, lecz mechanizm rekompensaty dla twórców za prywatne kopiowanie treści. Opłata ma być wprowadzona rozporządzeniem, bez nowelizacji ustawy.
Opłata reprograficzna wejdzie w życie, a klienci mają nadal płacić tyle samo
Resort uspokaja, że konsumenci nie odczują zmian cenowych, ponieważ koszt opłaty mają ponieść producenci. Według rządu chodzi o niewielki ułamek marży, który nie powinien przełożyć się na wyższe ceny detaliczne. W praktyce jednak rynek elektroniki działa według prostych zasad – każdy dodatkowy koszt wbudowywany jest w cenę końcową produktu.
Eksperci rynku cyfrowego nie mają wątpliwości, że opłata zostanie przerzucona na klientów. W branży o niskich marżach i silnej konkurencji producenci nie są w stanie absorbować dodatkowych obciążeń. Co więcej, regulacyjna zmiana może stać się pretekstem do szerszych korekt cenników, których skala będzie trudna do zweryfikowania przez kupujących.
Sprzęt elektroniczny będzie prawdopodobnie drożał w 2026 r.
W efekcie od 2026 r. urządzenia mobilne i sprzęt elektroniczny mogą systematycznie drożeć, choć podwyżka nie będzie widoczna jako osobna pozycja na paragonie. Dla organizacji twórczych oznacza to dodatkowe setki milionów złotych rocznie, dla konsumentów – kolejny, mało dostrzegalny koszt wpisany w cenę codziennie używanej technologii.
