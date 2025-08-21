Do Sejmu trafiła 23 lipca 2025 r. petycja obywatelska w sprawie zwiększenia praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci w celu poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Jej autorzy uzasadniają konieczność wprowadzenia zmian w przepisach prawa pracy przede wszystkim spadkiem liczby narodzin w kraju, obawami młodych ludzi związanymi z rodzicielstwem oraz toczącymi się w przestrzeni publicznej rozmowami na temat 4-dniowego tygodnia pracy. Proponują wprowadzenie kilku regulacji zapewniających ułatwienia zawodowe dla rodziców dzieci oraz zwiększenie ochrony kobiet w ciąży. Postulowane zmiany obejmują:

7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do ukończenia 13. roku życia,

dodanie posiadania dzieci do katalogu zakazanych podstaw dyskryminacji w pracy,

wydłużenie okresu ochronnego dla kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego.

7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13. roku życia?

Autorzy petycji proponują konkretne zmiany w przepisach prawa pracy. Postulują między innymi o wprowadzenie 7-godzinnego dnia pracy dla rodziców dzieci do ukończenia przez nie 13. roku życia. Proponują dodanie do art. 129 Kodeksu pracy paragrafu 1a o treści: „czas pracy rodziców dzieci do ukończenia 13. roku życia nie może przekraczać 7 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144”. Oznacza to, że skróceniu miałby ulec jedynie wymiar godzin w ciągu dnia pracy, a nie liczba dni pracujących w ciągu tygodnia – ta pozostałaby bez zmian.

Dodatkowe 3 dni urlopu na koszt FUS obok 7-godzinnego dnia pracy

Kolejną propozycją autorów petycji jest dodanie do art. 153 Kodeksu pracy paragrafu 1a o treści: „każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka do ukończenia przez nie 13. roku życia przysługują dodatkowe 3 dni urlopu wypoczynkowego na każde dziecko, jednak nie więcej, niż 9 dni w ciągu roku”. Zgodnie z postulatem, koszt takiego urlopu byłby rekompensowany pracodawcy na jego wniosek z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Kwotę rekompensaty miałby ustalać Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drodze rozporządzenia.

Inne propozycje zmian wymienione w petycji w sprawie zwiększenia praw pracowniczych kobiet

Autorzy petycji proponują, aby posiadanie dzieci zostało dodane do katalogu zakazanych podstaw dyskryminacji w pracy (art. 113 Kodeksu pracy). Kolejnym postulatem jest wydłużenie okresu ochronnego dla kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że pracodawca nie mógłby rozwiązać stosunku pracy z zatrudnioną przez 3 miesiące po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Kolejnym pomysłem autorów petycji jest zmiana treści art. 177 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem, umowa o pracę zawarta na czas określony lub próbny przekraczający jeden miesiąc, która ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostałaby przedłużona do trzech miesięcy od dnia zakończenia urlopu macierzyńskiego.