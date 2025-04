W tę niedzielę placówki handlowe będą otwarte. Część sklepów będzie czynna w godzinach tak jak w dni powszednie, choć w niektórych zakupy będzie można zrobić do godz. 22. Najbliższe dwie niedziele handlowe przypadną: tydzień po Wielkanocy (27 kwietnia) oraz 29 czerwca.

W niedzielę 13 kwietnia sklepy będą otwarte. Kolejne niedziele handlowe przypadają w tym roku na:

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia i 21 grudnia.

Handlowa niedziela - jak będą czynne sklepy

Jak wynika z przekazanych PAP informacji, sklepy należące do sieci Lidl i Aldi będą czynne w przedświąteczną niedzielę w "standardowych godzinach pracy przyjętych przez nie dla niedziel handlowych". Carrefour poinformował, że jego hipermarkety i supermarkety będą pracowały tak jak w dzień powszedni. Z kolei placówki Auchan pozostaną otwarte do godz. 21. Wydłużenie pracy ponad 3300 placówek zapowiedziała Biedronka. Sklepy tej sieci mają być otwarte do godziny 22.00. O godzinach otwarcia placówek sieci franczyzowych, np. Żabki, decydować będą indywidualnie właściciele sklepów.

Handlowa niedziela - co wynika z przepisów

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Od tego roku trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia ub.r. prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia prezydenta dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.