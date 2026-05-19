Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) od 2027 roku

W pierwszym tygodniu maja rząd przyjął projekt ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

W przyjętym we wtorek przez Radę Ministrów dokumencie „Priorytety Rady Ministrów, Raport za I kwartał 2026 r.” poinformowano, że rząd zakłada, iż do końca II kwartału zakończą się prace w Sejmie i Senacie dotyczące Osobistych Kont Inwestycyjnych.

Zgodnie z projektem regulacje dotyczące OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. (wcześniej planowano, że zaczną działać od 1 lipca br.). Aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) miałyby być zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł, a aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity miałyby być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Rząd przekonywał, że podatek nie będzie przekraczał 1 proc. i miałby być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta.

Ile może zyskać rynek dzięki OKI? Szacunki rządu

Celem OKI jest zachęcenie Polaków do inwestowania. W ocenie skutków regulacji projektu wdrażającego to rozwiązanie oceniono, że napływ nowych funduszy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie może sięgnąć ok. 25 mld zł do 2030 r. oraz 74 mld zł do 2040 r. Resort szacował, że w pierwszym roku działania OKI (2027 r.) budżet zostanie uszczuplony o ok. 250-300 mln zł.

Tzw. podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w Polsce w 2002 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę. Od jego nazwiska wzięła się popularna nazwa daniny. Obejmuje ona dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, a więc np. jednostek funduszy czy akcji. Stawka podatku wynosi 19 proc. Sposób poboru i rozliczenia podatku uzależniony jest od rodzaju aktywów, od których jest on pobierany.

W kwietniu Ministerstwo Finansów przekazało PAP, że w ubiegłym roku przychody budżetowe z tytułu tego podatku wyniosły ponad 9,3 mld zł. Resort szacuje, że w 2026 r. przychody z tego tytułu przekroczą 9 mld zł. (PAP)