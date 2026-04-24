Zakupy bez ograniczeń już 26 kwietnia

W najbliższą niedzielę, 26 kwietnia, zakaz handlu nie obowiązuje. To doskonała okazja dla tych, którzy planują większe zakupy, ponieważ na kolejną taką możliwość przyjdzie nam poczekać aż dwa miesiące. Zgodnie z ustawą, sklepy będą mogły być otwarte w pełnym wymiarze godzin.

Oto pozostałe niedziele handlowe w 2026 roku:

28 czerwca ,

, 30 sierpnia ,

, 6, 13 oraz 20 grudnia.

Kto może handlować mimo zakazu?

Przypominamy, że ustawa przewiduje aż 32 wyłączenia od zakazu handlu. Nawet w niedziele niehandlowe zakupy zrobimy m.in. w:

cukierniach i lodziarniach ,

, stacjach paliw ,

, kwiaciarniach ,

, sklepach z prasą ,

, placówkach świadczących usługi pocztowe (jeśli przychody z nich przekraczają 40% całkowitego obrotu).

Za złamanie przepisów grożą surowe konsekwencje – od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a w przypadku uporczywego łamania prawa – kara ograniczenia wolności.

Rewolucja w grudniu: Wolna Wigilia i spór w TK

Od 1 lutego 2025 roku obowiązują nowe przepisy, które znacząco zmieniają pracę w handlu pod koniec roku. Najważniejszą zmianą jest ustanowienie 24 grudnia dniem całkowicie wolnym od pracy. Wcześniej handel w Wigilię był dozwolony do godziny 14:00.

Jednocześnie nowela wprowadziła limit dla pracowników handlu: w grudniu nie mogą oni pracować więcej niż w dwie niedziele.