W najbliższą niedzielę, 26 kwietnia, sklepy w całej Polsce będą otwarte bez ograniczeń. Jest to jedna z siedmiu niedziel handlowych przewidzianych w tegorocznym kalendarzu i zarazem ostatnia taka okazja przed dłuższą, dwumiesięczną przerwą. Równolegle z bieżącym harmonogramem, branża mierzy się z nowymi regulacjami dotyczącymi dni wolnych, które trafiły pod ocenę Trybunału Konstytucyjnego.
Zakupy bez ograniczeń już 26 kwietnia
W najbliższą niedzielę, 26 kwietnia, zakaz handlu nie obowiązuje. To doskonała okazja dla tych, którzy planują większe zakupy, ponieważ na kolejną taką możliwość przyjdzie nam poczekać aż dwa miesiące. Zgodnie z ustawą, sklepy będą mogły być otwarte w pełnym wymiarze godzin.
Oto pozostałe niedziele handlowe w 2026 roku:
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6, 13 oraz 20 grudnia.
Kto może handlować mimo zakazu?
Przypominamy, że ustawa przewiduje aż 32 wyłączenia od zakazu handlu. Nawet w niedziele niehandlowe zakupy zrobimy m.in. w:
- cukierniach i lodziarniach,
- stacjach paliw,
- kwiaciarniach,
- sklepach z prasą,
- placówkach świadczących usługi pocztowe (jeśli przychody z nich przekraczają 40% całkowitego obrotu).
Za złamanie przepisów grożą surowe konsekwencje – od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a w przypadku uporczywego łamania prawa – kara ograniczenia wolności.
Rewolucja w grudniu: Wolna Wigilia i spór w TK
Od 1 lutego 2025 roku obowiązują nowe przepisy, które znacząco zmieniają pracę w handlu pod koniec roku. Najważniejszą zmianą jest ustanowienie 24 grudnia dniem całkowicie wolnym od pracy. Wcześniej handel w Wigilię był dozwolony do godziny 14:00.
Jednocześnie nowela wprowadziła limit dla pracowników handlu: w grudniu nie mogą oni pracować więcej niż w dwie niedziele.
Ustawa o wolnej Wigilii trafiła do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Prezydent Andrzej Duda zakwestionował przepis wprowadzający trzecią niedzielę pracującą w grudniu, co miało być rekompensatą dla rynku za wolną Wigilię.
