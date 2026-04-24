Gazeta Prawna
Kraj

Niedziela handlowa 26 kwietnia. Jedna z nielicznych takich okazji na zakupy w 2026 roku

zakupy w sklepie
Zrób listę zakupów. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte, ale potem czeka nas długa przerwa
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 07:52

W najbliższą niedzielę, 26 kwietnia, sklepy w całej Polsce będą otwarte bez ograniczeń. Jest to jedna z siedmiu niedziel handlowych przewidzianych w tegorocznym kalendarzu i zarazem ostatnia taka okazja przed dłuższą, dwumiesięczną przerwą. Równolegle z bieżącym harmonogramem, branża mierzy się z nowymi regulacjami dotyczącymi dni wolnych, które trafiły pod ocenę Trybunału Konstytucyjnego.

Skrót artykułu

Zakupy bez ograniczeń już 26 kwietnia

W najbliższą niedzielę, 26 kwietnia, zakaz handlu nie obowiązuje. To doskonała okazja dla tych, którzy planują większe zakupy, ponieważ na kolejną taką możliwość przyjdzie nam poczekać aż dwa miesiące. Zgodnie z ustawą, sklepy będą mogły być otwarte w pełnym wymiarze godzin.

Oto pozostałe niedziele handlowe w 2026 roku:

  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6, 13 oraz 20 grudnia.

Kto może handlować mimo zakazu?

Przypominamy, że ustawa przewiduje aż 32 wyłączenia od zakazu handlu. Nawet w niedziele niehandlowe zakupy zrobimy m.in. w:

  • cukierniach i lodziarniach,
  • stacjach paliw,
  • kwiaciarniach,
  • sklepach z prasą,
  • placówkach świadczących usługi pocztowe (jeśli przychody z nich przekraczają 40% całkowitego obrotu).

Za złamanie przepisów grożą surowe konsekwencje – od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a w przypadku uporczywego łamania prawa – kara ograniczenia wolności.

Rewolucja w grudniu: Wolna Wigilia i spór w TK

Od 1 lutego 2025 roku obowiązują nowe przepisy, które znacząco zmieniają pracę w handlu pod koniec roku. Najważniejszą zmianą jest ustanowienie 24 grudnia dniem całkowicie wolnym od pracy. Wcześniej handel w Wigilię był dozwolony do godziny 14:00.

Jednocześnie nowela wprowadziła limit dla pracowników handlu: w grudniu nie mogą oni pracować więcej niż w dwie niedziele.

Ustawa o wolnej Wigilii trafiła do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Prezydent Andrzej Duda zakwestionował przepis wprowadzający trzecią niedzielę pracującą w grudniu, co miało być rekompensatą dla rynku za wolną Wigilię.

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

zakupyhandelsklepyniedziela handlowa

