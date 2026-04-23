Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że pozytywnie oceniła czwarty wniosek Polski o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na kwotę 7,2 mld euro. Warunkiem wypłacenia tych środków była m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w celu rozszerzenia jej uprawnień.
Według minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz pieniądze mają wpłynąć do Polski 1 czerwca - jak napisała na platformie X - na „dzień dziecka”.
- A w tym roku absolutny rekord: 100 000 000 000 zł trafi na inwestycje z KPO - dodała szefowa resortu.
Chodzi o wniosek, który Polska złożyła 23 grudnia 2025 r. Jednym z warunków wypłacenia pieniędzy było spełnienie kamienia milowego związanego z ochroną pracowników.
Po wydaniu pozytywnej opinii KE - zgodnie z procedurą - musi zwrócić się o ocenę reprezentantów krajów członkowskich, którzy będą mieli na to miesiąc. Wydaniem ostatecznej oceny zajmie się Komitet Ekonomiczno-Finansowy, organ doradczy UE odpowiedzialny za koordynowanie polityk gospodarczych i finansowych UE, w którym zasiadają eksperci z krajów członkowskich.
Potem KE będzie mogła wypłacić Polsce pieniądze.
Ile pieniędzy Polska już otrzymała z KPO? Dane KE
Komisja Europejska poinformowała w komunikacie, że zaakceptowany wniosek o płatność zwiększy kwotę środków wypłaconych Polsce w ramach funduszu odbudowy do 34,15 mld euro, co stanowi 62,4 proc. wszystkich środków przewidzianych w polskim KPO. KE podała też, że Polska zrealizowała 61 proc. wszystkich kamieni milowych i celów określonych w planie.
2 kwietnia 2026 r. prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o reformie PIP, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Reforma nadaje PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.
Na co pójdą środki z KPO? Wodór, autobusy i internet
Poza reformą PIP w ramach tej transzy płatności kamienie milowe i cele obejmowały odblokowanie inwestycji w wodór (przeznaczenie ponad 500 mln euro dotacji na stymulowanie wzrostu sektora prywatnego w zakresie produkcji wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego), wdrażanie autobusów bezemisyjnych (wprowadzenie ponad 1 tys. autobusów elektrycznych lub wodorowych oraz trolejbusów) oraz rozszerzenie dostępu szerokopasmowego (łączenie słabo obsługiwanych „białych plam”, w których inwestycje prywatne są niewystarczające).
KE pozytywnie oceniła wniosek o płatność także w związku z reformami związanymi z przyspieszeniem procesów restrukturyzacji w szpitalach i zwiększeniem udziału usług opieki ambulatoryjnej w stosunku do hospitalizacji, a także ustanowieniem Krajowej Sieci Kardiologicznej, w ramach której przewidziane jest klasyfikowanie szpitali według poziomów opieki, ustalanie znormalizowanych protokołów diagnostycznych i terapeutycznych oraz wdrażanie systemu monitorowania jakości usług kardiologicznych.
Na KPO składa się 57 inwestycji i 54 reformy. Polska ma otrzymać w ramach planu około 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.
Termin na realizację KPO minie dla wszystkich państw unijnych w tym roku. By zamknąć fundusz odbudowy z końcem roku, państwa członkowskie muszą zrealizować wszystkie zaległe cele i zadania do sierpnia 2026 r. i złożyć ostatnie wnioski o płatność do końca września.
Polska planuje w tym roku wystąpić z jeszcze jednym wnioskiem o płatność.
Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)
