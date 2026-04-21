Psychologowie mają czas tylko do połowy maja. Potem zasady się zmienią

Zgodnie z regulacjami, osoby, które rozpoczną pracę w zawodzie psychologa najpóźniej do 18 maja 2026 roku, zachowają możliwość wykonywania zawodu na dotychczasowych zasadach. Oznacza to brak obowiązku odbywania dodatkowego etapu pracy pod nadzorem bardziej doświadczonego specjalisty. Po tej dacie sytuacja ulega zasadniczej zmianie.

Rozpoczęcie pracy 19 maja 2026 roku lub później automatycznie oznacza konieczność wejścia w nowy system. W praktyce wiąże się to z obowiązkiem odbycia nadzorowanej praktyki, obejmującej około 150 godzin współpracy z opiekunem zawodowym. To wydłuża proces uzyskania pełnych kwalifikacji oraz formalnych uprawnień.

Obowiązkowa praca pod opieką i wydłużona ścieżka kariery

Nowe przepisy wprowadzają model zbliżony do rozwiązań funkcjonujących w innych zawodach zaufania publicznego. Młodzi psychologowie będą musieli zdobywać doświadczenie pod nadzorem, co ma podnieść jakość świadczonych usług, ale jednocześnie wydłuży wejście na rynek w pełnym wymiarze.

Zmiany szczególnie odczują świeżo upieczeni absolwenci kierunków psychologicznych oraz osoby, które dotąd nie pracowały formalnie w zawodzie. Problem może dotyczyć także tych, którzy wykonują zadania z pogranicza psychologii, np. w edukacji czy HR, jeśli ich obowiązki nie są jednoznacznie kwalifikowane jako świadczenia psychologiczne.

Jak spełnić warunki przed zmianą przepisów?

Eksperci, w tym Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wskazują na kilka rozwiązań pozwalających zachować dotychczasowe uprawnienia. Kluczowe jest formalne rozpoczęcie pracy w zawodzie przed wskazaną datą.

Możliwe działania obejmują podjęcie zatrudnienia na stanowisku psychologa, rozpoczęcie działalności gospodarczej (np. w zakresie PKD 86.93.Z), uruchomienie działalności nierejestrowanej lub świadczenie usług poprzez platformy oferujące wsparcie psychologiczne. Istotne jest jednak, aby zakres obowiązków jednoznacznie obejmował świadczenia psychologiczne.

Termin 19 maja 2026 roku ma charakter nieprzekraczalny – nie będzie możliwości jego uzupełnienia ani obejścia po fakcie.