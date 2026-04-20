Wrocławska prokuratura już trzy razy wzywała na przesłuchanie Brauna i podejmował próbę ogłoszenia mu zarzutów. Lider Konfederacji Krony Polskiej składał wnioski o wyłączenie prowadzących śledztwo prokuratorów albo przedstawiał usprawiedliwienie nieobecności.

Tym razem wrocławscy śledczy zwrócili się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Brauna do siedziby Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu – poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Damian Pownuk.(PAP)