Gazeta Prawna
Kraj

Prokuratura chce zgody na zatrzymanie Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy szpitala w Oleśnicy

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:20

Wrocławska prokuratura zwróciła się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli o zgodę na zatrzymanie europosła Grzegorza Brauna. Prokuratora chce ogłosić liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzuty ws. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w ub.r.

Wrocławska prokuratura już trzy razy wzywała na przesłuchanie Brauna i podejmował próbę ogłoszenia mu zarzutów. Lider Konfederacji Krony Polskiej składał wnioski o wyłączenie prowadzących śledztwo prokuratorów albo przedstawiał usprawiedliwienie nieobecności.

Tym razem wrocławscy śledczy zwrócili się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Brauna do siedziby Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu – poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Damian Pownuk.(PAP)

Autopromocja
381367mega.png
381364mega.png
381425mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

prokuraturazatrzymanieGrzegorz Braun