Wrocławska prokuratura zwróciła się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli o zgodę na zatrzymanie europosła Grzegorza Brauna. Prokuratora chce ogłosić liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzuty ws. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w ub.r.
Wrocławska prokuratura już trzy razy wzywała na przesłuchanie Brauna i podejmował próbę ogłoszenia mu zarzutów. Lider Konfederacji Krony Polskiej składał wnioski o wyłączenie prowadzących śledztwo prokuratorów albo przedstawiał usprawiedliwienie nieobecności.
Tym razem wrocławscy śledczy zwrócili się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Brauna do siedziby Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu – poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Damian Pownuk.(PAP)
