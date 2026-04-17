KO liderem sondażu CBOS – najwyższe poparcie od miesięcy

Jak przedstawia cytowany przez serwis sondaż CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie kwietnia, największym poparciem cieszyłaby się Koalicja Obywatelska, uzyskując około 32 proc. głosów. Jak pisze DoRzeczy.pl, jest to jeden z najlepszych wyników tego ugrupowania w ostatnim czasie i potwierdzenie rosnącego trendu.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18,2 proc. Jak podaje portal, oznacza to spadek o kilka punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem oraz najniższy rezultat tej partii w historii ostatnich pomiarów.

Konfederacja rośnie w siłę – trzecie miejsce w badaniu

Jak wynika z informacji przedstawionych przez DoRzeczy.pl, trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, która może liczyć na około 13 proc. poparcia, notując jednocześnie wzrost. W Sejmie znalazłyby się również inne ugrupowania, takie jak Nowa Lewica, a także mniejsze formacje polityczne.

Portal zwraca uwagę, że zmiany w poparciu dla partii wpisują się w szerszy trend obserwowany w ostatnich miesiącach. Jak pisze DoRzeczy.pl, kolejne badania opinii publicznej pokazują stopniowe osłabienie PiS przy jednoczesnym wzmacnianiu się jego konkurentów.

Jak podkreśla serwis, rosnąca liczba ugrupowań z realnym poparciem może prowadzić do większej fragmentaryzacji sceny politycznej. W praktyce oznacza to, że przyszłe tworzenie rządu może wymagać budowania szerokich koalicji.

Rekordowo niski wynik Prawa i Sprawiedliwości może być sygnałem ostrzegawczym dla tej partii i zapowiedzią dalszych zmian w układzie sił politycznych w Polsce.