Sondaż partyjny: KO odjeżdża PiS-owi

Gdyby Polacy stanęli przy urnach w ostatnią niedzielę, frekwencja mogłaby być wysoka: udział w wyborach deklaruje 59,3 proc. respondentów. Aż 45,7 proc. twierdzi, że zagłosowałoby „zdecydowanie”, a kolejne 13,6 proc. – „raczej”. 34 proc. ankietowanych nie wzięłoby udziału w głosowaniu, przy czym 14 proc. jest o tym przekonanych. Niewielki odsetek respondentów jeszcze nie wie, jak zachowałby się w dniu wyborów.

Na kogo zagłosowaliby Polacy – najnowszy sondaż partyjny

Największym poparciem Polaków cieszy się KO, której poparcie wzrosło do 31,5 proc. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się PiS z wynikiem 27,6 proc. Różnica między partiami wzrosła do niemal 4 pkt. procentowych. Trzecie miejsce bez zmian zajmuje Konfederacja – 14,1 proc. poparcia. Zaskakująco wysoki wynik notuje Konfederacja Korony Polskiej, wskakując tuż za podium z wynikiem 7,3 proc. Lewica spada na piąte miejsce – 7 proc. poparcia daje jej ostatnią przewidzianą w sondażu ścieżkę do Sejmu.

Poza Sejmem: PSL, Razem i marginalna Polska 2050

Kto nie wszedłby do Sejmu? Poza progiem wyborczym znalazłyby się:

PSL – 3,9 proc.,

Partia Razem – 3,6 proc.,

Polska 2050 – zaledwie 0,7 proc. poparcia.

Odsetek osób niezdecydowanych spadł do 4,3 proc. Oznacza to wyraźne skurczenie „puli wahających się” wyborców.