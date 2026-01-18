Środa, 14 stycznia 2026 r., przyniosła gwałtowne przyspieszenie w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych na terenie Sopotu. TVP Info donosi, że przy ulicy Polnej, w rejonie kojarzonym historycznie z dawnym środowiskiem znajomych zaginionej, rozstawiono namiot policyjny, a kryminalni w białych kombinezonach przystąpili do zabezpieczania śladów. Choć Prokuratura Krajowa oficjalnie informuje jedynie o badaniu „niewyjaśnionego zabójstwa sprzed kilkunastu lat” pod kątem przesłanek do wznowienia umorzonego postępowania, kontekst terytorialny i czasowy jednoznacznie wskazuje na sprawę Iwony Wieczorek. Eksperci, w tym dziennikarz śledczy Mikołaj Podolski, podkreślają, że ul. Polna była w 2010 r. punktem kluczowym dla osób z otoczenia dziewiętnastolatki.

Prokuratura Krajowa wznawia działania. „Fakt” twierdzi, że policja zna miejsce ukrycia zwłok

Równolegle z działaniami w terenie, do opinii publicznej przedostały się sensacyjne doniesienia dziennika „Fakt”. Według ustaleń gazety, policja dysponuje obecnie precyzyjną wiedzą na temat miejsca, w którym mogą znajdować się szczątki Iwony Wieczorek. Czynności przy ul. Polnej miały służyć zabezpieczeniu materiału dowodowego, który naprowadził śledczych na ten konkretny trop, choć samo ciało ma znajdować się w innej lokalizacji. Te nieoficjalne informacje korespondują z determinacją organów ścigania, które po raz kolejny zdecydowały się na upublicznienie wizerunku i szczegółów technicznych pojazdu mogącego mieć bezpośredni związek ze sprawą.

Kluczowym elementem układanki pozostaje biały fiat cinquecento, o którym Komenda Stołeczna Policji przypomniała w specjalnym komunikacie w sobotę, 17 stycznia. Z analizy materiału z monitoringu wynika, że 17 lipca 2010 roku o godzinie 5:07 — zaledwie kilkanaście minut po ostatnim zarejestrowanym obrazie idącej Iwony Wieczorek — pojazd ten poruszał się ulicą Piastowską w kierunku wejścia na plażę nr 63. Śledczy precyzyjnie ustalili, że auto przemieszczało się następnie trasą prowadzącą przez Rumię i Redę aż w okolice Pucka. Jest to jedna z najbardziej konkretnych poszlak czasowo-przestrzennych, jakie ujawniono w ciągu ostatnich lat prowadzenia śledztwa.

Policja apeluje do osób, które mogą coś wiedzieć w sprawie Iwony Wieczorek

Postępowanie w tej sprawie toczy się pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, co oznacza zaangażowanie prokuratorów wyspecjalizowanych w najtrudniejszych sprawach z tzw. Archiwum X. Tak wysoka ranga jednostki nadzorującej oraz zaangażowanie Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP potwierdzają, że sprawa nie jest traktowana jedynie jako poszukiwania osoby zaginionej, lecz jako wielowątkowe śledztwo w sprawie o zabójstwo. Policja ponawia apel do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje o kierowcy białego fiata, oferując kontakt pod numerem telefonu 573-934-910.

Tragedia z lipca 2010 roku, kiedy dziewiętnastoletnia Iwona Wieczorek zaginęła w drodze z sopockiego Dream Clubu do domu w Gdańsku, na stałe wpisała się w polską debatę o skuteczności organów ścigania. Mimo upływu ponad 15 lat, nowoczesne techniki analityczne oraz konsekwentne sprawdzanie wątków pobocznych, takich jak przejazd fiata cinquecento, dają nadzieję na finalizację aktu oskarżenia. Dla systemu wymiaru sprawiedliwości rozwiązanie tej sprawy byłoby dowodem na skuteczność pionu prokuratorskiego w walce z tzw. ciemną liczbą zabójstw, które przez lata uchodziły za niewykryte.