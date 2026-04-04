Tegoroczna oferta pokazuje wyraźny kierunek: telewizje stawiają na emocje – od wzruszeń, przez humor, aż po widowiskowe kino akcji. Jednocześnie nie rezygnują z tradycji, dlatego w ramówkach ponownie pojawiają się produkcje, które od lat towarzyszą świętom.

Wielkanoc 2026 w telewizji – filmy, które przyciągną widzów

Jednym z filarów świątecznej ramówki pozostaje kino familijne. Stacje konsekwentnie sięgają po produkcje, które budują atmosferę wspólnego oglądania. Wśród nich będzie można znaleźć zarówno animacje, jak i filmy oparte na prawdziwych historiach.

Nie zabraknie też spektakularnych widowisk historycznych oraz kina akcji. „Troja” i „Casino Royale” pokazują, że święta to także czas na duże, efektowne kino. Obok nich pojawiają się polskie komedie romantyczne i kultowe tytuły, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością.

Program TV Wielkanoc 2026. Rozrywka, kabaret i programy specjalne

Świąteczne ramówki to nie tylko filmy, ale też programy rozrywkowe. Telewizje zadbały o obecność kabaretów, teleturniejów oraz specjalnych wydań znanych formatów. Szczególnie widoczna jest obecność produkcji o charakterze lekkim i humorystycznym, które mają towarzyszyć widzom podczas rodzinnych spotkań.

Na antenach pojawią się także nowe odcinki popularnych programów, w tym reality show oraz formaty muzyczne. Wśród nich znajdzie się m.in. specjalny odcinek „Rolnik szuka żony”, który tradycyjnie wzbudza duże zainteresowanie widzów.

Program TV Wielkanoc 2026 lista – dzień po dniu

Wielka Sobota – 4 kwietnia

12:10 Mój przyjaciel Hachiko (TVP1)

12:20 Janosik (Stopklatka)

12:30 Dzieci świata 2 (TVN Style)

13:30 Madagaskar 3 (TVN)

19:55 Kabaret Neo-Nówka – Tradycje polskie (Polsat)

20:00 Troja (TVN Fabuła)

20:25 Casino Royale (TVP1)

Niedziela Wielkanocna – 5 kwietnia

12:00 Tom i Jerry (TVN)

13:40 Znachor (TVP1)

15:30 Tylko mnie kochaj (TVN Fabuła)

18:25 Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości (TVP2)

19:55 Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody (Polsat)

20:00 Shrek Trzeci (TVN 7)

20:00 Niezgodna (Stopklatka)

21:25 Rolnik szuka żony – odcinek zero (TVP1)

Poniedziałek Wielkanocny – 6 kwietnia

09:05 Epoka lodowcowa: Wielkanocne niespodzianki (Polsat)

11:50 Kraina lodu (Polsat)

15:35 U Pana Boga w ogródku (TVN Fabuła)

17:40 Asterix na olimpiadzie (TV Puls)

19:30 Milionerzy – odcinek specjalny (Polsat)

20:00 Poskromienie złośnicy 2 (TVN Fabuła)

01:05 Książę w Nowym Jorku (TVN)

Wielkanoc 2026 program TV – jak oglądamy święta

Rozbudowane ramówki pokazują, że telewizja nadal pozostaje ważnym elementem świątecznego czasu. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywa elastyczność oglądania – widzowie mogą wybierać treści i godziny zgodnie z własnymi preferencjami.

Święta to moment, w którym oferta telewizyjna łączy różne pokolenia – od najmłodszych widzów po tych, którzy wracają do sprawdzonych tytułów.