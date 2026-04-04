Wielkanocna ramówka zapowiada się w tym roku wyjątkowo dobrze. Nie zabraknie oczywiście "Znachora", jednak telewidzowie będą mieli szansę obejrzeć też kilka innych kultowych pozycji, łączących kino familijne, klasykę polskiej kinematografii, wielkie hollywoodzkie produkcje oraz rozrywkę na żywo.
Tegoroczna oferta pokazuje wyraźny kierunek: telewizje stawiają na emocje – od wzruszeń, przez humor, aż po widowiskowe kino akcji. Jednocześnie nie rezygnują z tradycji, dlatego w ramówkach ponownie pojawiają się produkcje, które od lat towarzyszą świętom.
Wielkanoc 2026 w telewizji – filmy, które przyciągną widzów
Jednym z filarów świątecznej ramówki pozostaje kino familijne. Stacje konsekwentnie sięgają po produkcje, które budują atmosferę wspólnego oglądania. Wśród nich będzie można znaleźć zarówno animacje, jak i filmy oparte na prawdziwych historiach.
Nie zabraknie też spektakularnych widowisk historycznych oraz kina akcji. „Troja” i „Casino Royale” pokazują, że święta to także czas na duże, efektowne kino. Obok nich pojawiają się polskie komedie romantyczne i kultowe tytuły, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością.
Program TV Wielkanoc 2026. Rozrywka, kabaret i programy specjalne
Świąteczne ramówki to nie tylko filmy, ale też programy rozrywkowe. Telewizje zadbały o obecność kabaretów, teleturniejów oraz specjalnych wydań znanych formatów. Szczególnie widoczna jest obecność produkcji o charakterze lekkim i humorystycznym, które mają towarzyszyć widzom podczas rodzinnych spotkań.
Na antenach pojawią się także nowe odcinki popularnych programów, w tym reality show oraz formaty muzyczne. Wśród nich znajdzie się m.in. specjalny odcinek „Rolnik szuka żony”, który tradycyjnie wzbudza duże zainteresowanie widzów.
Program TV Wielkanoc 2026 lista – dzień po dniu
Wielka Sobota – 4 kwietnia
- 12:10 Mój przyjaciel Hachiko (TVP1)
- 12:20 Janosik (Stopklatka)
- 12:30 Dzieci świata 2 (TVN Style)
- 13:30 Madagaskar 3 (TVN)
- 19:55 Kabaret Neo-Nówka – Tradycje polskie (Polsat)
- 20:00 Troja (TVN Fabuła)
- 20:25 Casino Royale (TVP1)
Niedziela Wielkanocna – 5 kwietnia
- 12:00 Tom i Jerry (TVN)
- 13:40 Znachor (TVP1)
- 15:30 Tylko mnie kochaj (TVN Fabuła)
- 18:25 Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości (TVP2)
- 19:55 Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody (Polsat)
- 20:00 Shrek Trzeci (TVN 7)
- 20:00 Niezgodna (Stopklatka)
- 21:25 Rolnik szuka żony – odcinek zero (TVP1)
Poniedziałek Wielkanocny – 6 kwietnia
- 09:05 Epoka lodowcowa: Wielkanocne niespodzianki (Polsat)
- 11:50 Kraina lodu (Polsat)
- 15:35 U Pana Boga w ogródku (TVN Fabuła)
- 17:40 Asterix na olimpiadzie (TV Puls)
- 19:30 Milionerzy – odcinek specjalny (Polsat)
- 20:00 Poskromienie złośnicy 2 (TVN Fabuła)
- 01:05 Książę w Nowym Jorku (TVN)
Wielkanoc 2026 program TV – jak oglądamy święta
Rozbudowane ramówki pokazują, że telewizja nadal pozostaje ważnym elementem świątecznego czasu. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywa elastyczność oglądania – widzowie mogą wybierać treści i godziny zgodnie z własnymi preferencjami.
Święta to moment, w którym oferta telewizyjna łączy różne pokolenia – od najmłodszych widzów po tych, którzy wracają do sprawdzonych tytułów.
