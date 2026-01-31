Wśród kluczowych przedsięwzięć znalazła się obwodnica Radomsko, projektowana jako nowy kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa, ale równolegle postępują przygotowania do realizacji obwodnic Srock, Łowicz, Błaszki oraz Wieluń.

Skala planowanych prac jest znaczna, a ich harmonogram rozpisany na kilka kolejnych lat. Każda z inwestycji znajduje się obecnie na innym etapie przygotowań, jednak wspólny cel pozostaje niezmienny: wyprowadzenie ciężkiego ruchu z centrów miast, skrócenie czasu przejazdów i ograniczenie liczby wypadków na newralgicznych skrzyżowaniach.

Obwodnica Radomska – nowa droga dla ruchu tranzytowego

Obwodnica Radomska powstanie jako droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokości 3,5 metra. Projekt obejmuje także utwardzone pobocza o szerokości 0,75 metra. Parametry techniczne zostały dobrane w taki sposób, aby trasa mogła obsługiwać pełne spektrum pojazdów – od samochodów osobowych po ciężarówki o dopuszczalnym nacisku osi do 11,5 tony.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka drogi krajowej nr 91 na południe od miasta oraz budowę nowego mostu na rzece Warcie. Konstrukcja mostu zostanie wyposażona w rozwiązania umożliwiające migrację zwierząt, co ma ograniczyć ingerencję w lokalne ekosystemy. Projekt uwzględnia również szereg elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu, w tym geometrię skrzyżowań, czytelne oznakowanie oraz rozwiązania minimalizujące ryzyko kolizji.

Za realizację inwestycji odpowiada Budimex, działający w systemie „Projektuj i buduj”, co oznacza połączenie etapu projektowego z wykonawczym w jednym kontrakcie. Zgodnie z harmonogramem, kierowcy mają skorzystać z obwodnicy Radomska w drugiej połowie 2029 roku.

Harmonogram i technologia – konkretne terminy i konkretne zadania

System „Projektuj i buduj” skraca czas między opracowaniem dokumentacji a rozpoczęciem robót, ale jednocześnie przenosi na wykonawcę pełną odpowiedzialność za przygotowanie projektu i jego zgodność z wymogami środowiskowymi. W przypadku Radomska oznacza to konieczność przeprowadzenia szczegółowych analiz hydrologicznych, geologicznych oraz środowiskowych, zwłaszcza w rejonie planowanego mostu nad Wartą.

Prace obejmą także przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym sieci energetycznych i teletechnicznych, co jest jednym z bardziej czasochłonnych etapów przygotowania terenu pod inwestycję.

Obwodnica Srocka – klucz dla węzła Tuszyn

Pod koniec minionego roku złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Srocka, która powstanie w ciągu drogi krajowej nr 91. Trasa zostanie poprowadzona na zachód od miejscowości, omijając zwartą zabudowę i wyprowadzając ruch tranzytowy poza jej centrum.

Znaczenie tej inwestycji jest szczególnie widoczne w kontekście węzła Tuszyn – jednego z najważniejszych punktów komunikacyjnych w regionie. Po uzyskaniu decyzji ZRID, planowanym na trzeci kwartał bieżącego roku, wykonawca będzie miał 17 miesięcy na realizację robót, z wyłączeniem okresów zimowych.

Obwodnica Łowicza – 10,8 km nowego śladu

Do Urzędu Miasta Łowicza trafił wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy o długości 10,8 km. Trasa będzie prowadzona częściowo nowym śladem, a częściowo wykorzysta istniejące fragmenty dróg krajowych nr 70 i 92.

Początek obwodnicy zaplanowano w Nieborowie na DK70. Dalej droga poprowadzi przez tereny rolne i leśne, przetnie drogi lokalne, rzekę Bzurę oraz linie kolejowe, po czym włączy się w DK92 i zostanie poprowadzona do skrzyżowania z DK14 w Łowiczu. Taki przebieg ma umożliwić płynne przejęcie ruchu tranzytowego, który obecnie przejeżdża przez centrum miasta.

Błaszki – decyzja środowiskowa już wydana

W przypadku obwodnicy Błaszek proces przygotowawczy osiągnął kolejny etap. Decyzja środowiskowa została wydana 19 stycznia przez burmistrza miasta, co umożliwia rozpoczęcie prac projektowych. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach powstanie dokumentacja techniczna określająca dokładny przebieg trasy, rozwiązania konstrukcyjne oraz zakres robót.

Wieluń – raport środowiskowy w urzędzie

Dla obwodnicy Wielunia w listopadzie 2025 roku do Urzędu Miejskiego złożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zarówno dla Wielunia, jak i Błaszek, uzyskanie decyzji środowiskowej przewidywane jest w drugiej połowie 2026 roku. Dopiero po jej wydaniu możliwe będzie przejście do kolejnych etapów, w tym przygotowania projektów budowlanych i pozyskania decyzji ZRID.

Sześć obwodnic – jeden cel

Pakiet inwestycji realizowanych w województwie łódzkim ma jeden nadrzędny cel: przenieść ciężar ruchu tranzytowego na trasy omijające centra miast. Oznacza to mniej hałasu, mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyraźny wzrost bezpieczeństwa na ulicach, które dziś pełnią funkcję dróg przelotowych.

Dla kierowców oznacza to także bardziej przewidywalne czasy przejazdów i ograniczenie korków w newralgicznych punktach regionu. Dla samorządów – szansę na uporządkowanie przestrzeni miejskiej i odzyskanie ulic dla mieszkańców.