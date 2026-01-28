Tragedia na Targówku: dwie ofiary śmiertelne w jednym z domów

Warszawska policja prowadzi działania na Targówku po odnalezieniu w jednym z domów zwłok kobiety i mężczyzny. Według funkcjonariuszy w budynku może przebywać mężczyzna związany ze sprawą, który zabarykadował się w jednym z pomieszczeń. Stołeczna komenda policji poinformowała, że zgłoszenie o ciałach wpłynęło na numer alarmowy i patrolom natychmiast polecono udać się na miejsce. Zweryfikowano informację – potwierdzono obecność dwóch osób, które nie żyją.

Zabarykadowany mężczyzna i policyjni negocjatorzy. Trwa oblężenie

„W budynku przebywa zabarykadowany mężczyzna, mogący mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu działają policyjni negocjatorzy”– przekazała Komenda Stołeczna Policji. Teren wokół domu zabezpieczają funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ oraz Komendy Stołecznej Policji. Obecni są także kontrterroryści i policjanci prewencji, którzy monitorują sytuację i zapewniają bezpieczeństwo okolicy.

Apel policji do mieszkańców: unikajcie rejonu działań służb

Nie podano jeszcze szczegółów dotyczących tożsamości ofiar ani motywu zdarzenia. Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie rejonu działań służb.