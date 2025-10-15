Z ustaleń biegłych wynika, że przyczyną śmierci nastolatków było gwałtowne uduszenie przez powieszenie. Podczas sekcji pobrano także materiał do dalszych badań toksykologicznych, biologicznych oraz daktyloskopijnych. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie pod kątem czynu z art. 151 Kodeksu karnego, czyli doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie przez namowę lub udzielenie pomocy.
Śmierć 14-letniej Mai z Rzeszowa oraz 15-letniego Wiktora z powiatu sanockiego wstrząsnęła całą Polską. Nastolatkowie zaginęli w piątek, 10 października – Maja nie dotarła do szkoły, a ostatni kontakt z rodziną miała przed godz. 18. W tym samym czasie zaginął Wiktor, który spotkał się z nią w centrum Rzeszowa. Poszukiwania zakończyły się tragicznie: ich ciała odnaleziono w sobotę, 11 października.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję