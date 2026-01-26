Hasłem tegorocznej zbiórki było „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Jak informuje fundacja, do tej pory na koncie znajduje się 183 mln 231 tys. 782 zł. Ostateczny wynik zostanie podany pod koniec marca.

„Dziękujemy każdemu z Was z osobna. Wasza pasja i zaangażowanie sprawiły, że niemożliwe stało się możliwe. Pamiętajcie jednak, że to tylko początek! Liczniki wciąż pracują, a finalny wynik ogłosimy pod koniec marca” — czytamy na Facebooku WOŚP.

Jednocześnie fundacja potwierdziła, że 35. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2027 r.

Zdrowe brzuszki naszych dzieci. Dlaczego gastroenterologia dziecięca?

Po raz pierwszy w historii WOŚP zdecydowała się poświęcić finał w całości gastroenterologii dziecięcej. Powód jest prosty: rosnąca liczba pacjentów i coraz większe zapotrzebowanie na nowoczesny sprzęt, który pozwala nie tylko szybciej diagnozować, ale także skuteczniej leczyć skomplikowane schorzenia przewodu pokarmowego.

Wśród chorób, z którymi mierzą się najmłodsi pacjenci, lekarze wymieniają m.in.:

celiakię,

chorobę Leśniowskiego-Crohna,

wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

refluks żołądkowo-przełykowy i inne choroby przełyku oraz żołądka,

ciężkie alergie pokarmowe,

choroby trzustki i wątroby,

zaburzenia czynnościowe, takie jak zespół jelita wrażliwego.

Fundacja przed wyborem celu zebrała szczegółowe informacje od lekarzy oraz dyrekcji szpitali, analizując realne potrzeby oddziałów w całym kraju.

Sprzęt za setki milionów. Co WOŚP chce kupić?

Środki zebrane podczas 34. Finału WOŚP mają zostać przeznaczone na zakup nowoczesnego, wysokospecjalistycznego wyposażenia, które trafi zarówno do ośrodków wiodących, jak i mniejszych placówek.

W planach jest m.in. zakup innowacyjnego sprzętu dla chirurgii przewodu pokarmowego dla 2–3 ośrodków wiodących w Polsce, w tym:

konsoli chirurgicznej da Vinci Xi,

samostabilizującego retraktora chirurgicznego LoneStar (zestaw wielorazowy + haki jednorazowe),

zestawu retraktorów Nathansona z ramieniem mocującym do stołu operacyjnego,

śródoperacyjnego endoskopu pediatrycznego,

mobilnego cyfrowego aparatu RTG

nowoczesnych stołów operacyjnych.

WOŚP planuje również zakupy dla gastrologii endoskopowej, m.in.:

zestaw do endoskopowej ultrasonografii,

zestaw do planimetrii przełyku,

zestaw do endoskopii kapsułkowej,

aparat CT do kolonoskopii wirtualnej.

Na liście znalazł się także sprzęt dla ośrodków prowadzących żywienie pozajelitowe i dojelitowe, w tym pompy do żywienia pozajelitowego i enteralnego, a także wyposażenie do endoskopii przewodu pokarmowego.

Jerzy Owsiak: chcemy, by innowacyjne leczenie było codziennością

Szef WOŚP podkreśla, że fundacja od lat realizuje spójną strategię: kupować sprzęt najwyższej klasy i kompleksowo wzmacniać całe obszary medycyny.

— Zamierzamy kupić sprzęt, który pchnie możliwości leczenia chorób układu pokarmowego dzieci mocno do góry. To filozofia, która towarzyszy nam od lat — rozwiązujemy problem od A do Z. Dzięki zbiórkom kupujemy najlepszy w danym momencie sprzęt, który podnosi standard diagnostyki i leczenia kolejnych dziedzin polskiej medycyny. Chcemy stwarzać w szpitalach warunki do tego, by innowacyjne leczenie było codziennością, nie wyjątkiem od reguły — wyjaśnił Jerzy Owsiak.

Podczas jednej z konferencji prasowych przed tegoroczną zbiórką dodał również:

— Gdyby ktoś 34 lata temu powiedział mi, że będziemy mówili o takich pieniądzach, to byłbym przerażony i w ogóle nie próbował czegokolwiek robić w tym temacie. Ale jeżeli coś robi się konsekwentnie, krok po kroku, z milionami Polaków, to razem można robić rzeczy niezwykłe.

Gdzie w Polsce działa gastroenterologia dziecięca?

Kliniki i oddziały gastroenterologii dziecięcej funkcjonują obecnie w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu, a także w Kaliszu, Kielcach i Opolu.

To właśnie do tych i innych placówek w kolejnych miesiącach trafi sprzęt zakupiony z pieniędzy z 34. Finału.

WOŚP w liczbach. Skala, której nie da się zignorować

W ubiegłym roku, podczas 33. Finału, którego celem była onkologia i hematologia dziecięca, udało się zebrać 289 mln 68 tys. 47 zł 77 gr.

Łącznie przez 34 lata działalności fundacja zebrała ponad 2,6 mld zł, za które kupiono ponad 80 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce.

Tegoroczny wynik nie jest jeszcze ostateczny, ale już dziś wiadomo, że gastroenterologia dziecięca otrzyma wsparcie, jakiego wcześniej nie miała.