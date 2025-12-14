„Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską” – oznajmił Zełenski.

KPRP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy: Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego w piątek, 19 grudnia, w Warszawie; ustalane są szczegóły planowanej wizyty - przekazał w niedzielę na platformie X rzecznik prezydenta Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. Jak powiadomił, głównymi tematami rozmów głów państw mają być bezpieczeństwo, sprawy gospodarcze i historyczne.

Wcześniej, w piątek (12 grudnia), ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar powiedział, że strona ukraińska zaproponowała, żeby spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Zełenskim odbyło się w Warszawie jeszcze w tym roku.

Ambasador został zapytany w piątek na antenie Radia RMF FM, czy potwierdza, że dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy w Warszawie. - Oczywiście, pracujemy nad tym, żeby to spotkanie odbyło się jak najszybciej. Chcielibyśmy, żeby odbyło się jeszcze w tym roku i pracujemy nad treścią takiej wizyty - powiedział.

Dopytywany z kolei o to, czy znana już jest data tego spotkania, oznajmił, że „strona ukraińska zaproponowała swój termin” i teraz „oczekuje na odpowiedź ze strony Polski”. - Pracujemy nad tym. Nasza propozycja jest taka, żeby jeszcze w tym roku zorganizować spotkanie - przekazał.

Ambasador poinformował ponadto, że propozycja dotycząca konkretnego terminu spotkania została przesłana do Pałacu Prezydenckiego w tym tygodniu.

Wśród najistotniejszych tematów potencjalnej rozmowy głów obu państw Bodnar wymienił zarówno kwestie bezpieczeństwa i bieżącą współpracę obronno-przemysłową, jak i politykę historyczną oraz działania dotyczące ekshumacji prowadzonych w Ukrainie.

8 grudnia ukraiński prezydent poinformował, że zaprosił Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie z konkretnym terminem. Tego samego dnia szef Biura Polityki Międzynardowej w KPRP Marcin Przydacz podkreślił we wpisie na platformie X, że data spotkania prezydentów Polski i Ukrainy jest ustalana.

10 grudnia rano Przydacz poinformował, że jeśli dojdzie do spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, to odbędzie się ono w Warszawie. (PAP)

