Nawrocki bije rekordy w liczbie wet

Karol Nawrocki objął urząd 6 sierpnia i już w pierwszych miesiącach swojej kadencji zaskoczył skalą aktywności legislacyjnej. Tempo, w jakim korzysta z prawa weta, było widoczne od pierwszych dni kadencji — w ciągu pierwszych stu dni urzędowania zablokował 13 ustaw. Dla kontrastu: Andrzej Duda w analogicznym okresie zawetował jedynie cztery projekty. Z kolei Bronisław Komorowski, Lech Kaczyński i Aleksander Kwaśniewski przez pierwsze sto dni nie sięgnęli po to narzędzie ani razu.

Wszystkie weta Karola Nawrockiego - pełna lista ustaw

Tzw. ustawa wiatrakowa. Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki. Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – kodeks karny skarbowy oraz ustawy – ordynacja podatkowa. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 roku o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 roku o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. Tzw. lex Kamilek. Ustawa z dnia 12 września 2025 roku o nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy – kodeks spółek handlowych, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – kodeks wyborczy. Ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywa. Tzw. ustawa łańcuchowa.

Oznacza to, że łącznie zawetował 17 ustaw, co stanowi wynik niespotykany u wcześniejszych prezydentów III RP, a jego kadencja przecież jeszcze się nie skończyła. Można założyć, że liczba zablokowanych aktów wzrośnie.

Jak wypada Nawrocki na tle poprzednich prezydentów?

Prezydent Liczba ustaw podpisanych Liczba ustaw zawetowanych Karol Nawrocki 95 17 Andrzej Duda 1066 9 Bronisław Komorowski 1040 4 Lech Kaczyński 910 18 Aleksander Kwaśniewski 1125 24 Lech Wałęsa 396 27

Jego poprzednik, prezydent Andrzej Duda, podpisał łącznie 1066 ustaw, natomiast 9 zawetował. Bronisław Komorowski podpisał 1040 ustaw. Zdecydowanie rzadziej od Nawrockiego korzystał z prawa weta. Odmówił podpisania jedynie 4 ustaw. Lech Kaczyński podpisał w sumie 910 ustaw, natomiast 18 zawetował. Aleksander Kwaśniewski podpisał 1125 ustaw, z kolei 24 zawetował. Jak na ich tle wypada Lech Wałęsa? 27 ustaw zawetował, a 396 podpisał.

Na czym polega prawo weta i co dzieje się dalej z ustawą?

Weto ustawodawcze prezydentapolega na odmowie podpisania ustawy i zwróceniu jej Sejmowi w celu ponownego rozpatrzenia. Głowa państwa nie może jednak skorzystać z tego uprawnienia wobec ustawy budżetowej oraz ustawy zmieniającej konstytucję — te podlegają innym procedurom.

Po wniesieniu weta ustawa ponownie trafia do Sejmu. Posłowie mogą odrzucić sprzeciw prezydenta, ale tylko kwalifikowaną większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Co istotne, ustawa zasadnicza nie określa, kiedy musi nastąpić takie głosowanie, więc może ono zostać przeprowadzone w dowolnym momencie trwania kadencji izby. Jeżeli Sejm odrzuci weto prezydenta, ten będzie zobowiązany podpisać ustawę w ciągu siedmiu dni i zarządzić jej ogłoszenie. Jeśli jednak parlament nie zdoła osiągnąć wymaganej większości, ustawa upada, a prace nad nią formalnie się kończą.