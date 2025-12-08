Nawrocki bije rekordy w liczbie wet
Karol Nawrocki objął urząd 6 sierpnia i już w pierwszych miesiącach swojej kadencji zaskoczył skalą aktywności legislacyjnej. Tempo, w jakim korzysta z prawa weta, było widoczne od pierwszych dni kadencji — w ciągu pierwszych stu dni urzędowania zablokował 13 ustaw. Dla kontrastu: Andrzej Duda w analogicznym okresie zawetował jedynie cztery projekty. Z kolei Bronisław Komorowski, Lech Kaczyński i Aleksander Kwaśniewski przez pierwsze sto dni nie sięgnęli po to narzędzie ani razu.
Wszystkie weta Karola Nawrockiego - pełna lista ustaw
- Tzw. ustawa wiatrakowa.
- Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki.
- Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – kodeks karny skarbowy oraz ustawy – ordynacja podatkowa.
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 roku o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin.
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 roku o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.
- Tzw. lex Kamilek.
- Ustawa z dnia 12 września 2025 roku o nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw.
- Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
- Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.
- Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.
- Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
- Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy – kodeks spółek handlowych, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – kodeks wyborczy.
- Ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywa.
- Tzw. ustawa łańcuchowa.
Oznacza to, że łącznie zawetował 17 ustaw, co stanowi wynik niespotykany u wcześniejszych prezydentów III RP, a jego kadencja przecież jeszcze się nie skończyła. Można założyć, że liczba zablokowanych aktów wzrośnie.
Jak wypada Nawrocki na tle poprzednich prezydentów?
|Prezydent
|Liczba ustaw podpisanych
|Liczba ustaw zawetowanych
|Karol Nawrocki
|95
|17
|Andrzej Duda
|1066
|9
|Bronisław Komorowski
|1040
|4
|Lech Kaczyński
|910
|18
|Aleksander Kwaśniewski
|1125
|24
|Lech Wałęsa
|396
|27
Jego poprzednik, prezydent Andrzej Duda, podpisał łącznie 1066 ustaw, natomiast 9 zawetował. Bronisław Komorowski podpisał 1040 ustaw. Zdecydowanie rzadziej od Nawrockiego korzystał z prawa weta. Odmówił podpisania jedynie 4 ustaw. Lech Kaczyński podpisał w sumie 910 ustaw, natomiast 18 zawetował. Aleksander Kwaśniewski podpisał 1125 ustaw, z kolei 24 zawetował. Jak na ich tle wypada Lech Wałęsa? 27 ustaw zawetował, a 396 podpisał.
Na czym polega prawo weta i co dzieje się dalej z ustawą?
Weto ustawodawcze prezydentapolega na odmowie podpisania ustawy i zwróceniu jej Sejmowi w celu ponownego rozpatrzenia. Głowa państwa nie może jednak skorzystać z tego uprawnienia wobec ustawy budżetowej oraz ustawy zmieniającej konstytucję — te podlegają innym procedurom.
Po wniesieniu weta ustawa ponownie trafia do Sejmu. Posłowie mogą odrzucić sprzeciw prezydenta, ale tylko kwalifikowaną większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Co istotne, ustawa zasadnicza nie określa, kiedy musi nastąpić takie głosowanie, więc może ono zostać przeprowadzone w dowolnym momencie trwania kadencji izby. Jeżeli Sejm odrzuci weto prezydenta, ten będzie zobowiązany podpisać ustawę w ciągu siedmiu dni i zarządzić jej ogłoszenie. Jeśli jednak parlament nie zdoła osiągnąć wymaganej większości, ustawa upada, a prace nad nią formalnie się kończą.
