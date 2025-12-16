GIS: Salmonella w jajkach i na powierzchni skorupek

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował, że w toku czynności urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) wykryto Salmonella spp. w 3 z 5 próbek jajek. Na tym nie koniec. Pałeczki bakterii znaleziono również w 2 z 5 próbek na powierzchni jaj.

Czym grozi spożycie jajek, w których wykryto Salmonella spp?

Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. Objawia się nudnościami, wymiotami, biegunką – często o charakterze wodnistym – oraz podwyższoną temperaturą ciała sięgającą nawet 39°C. Symptomy pojawiają się zwykle w ciągu 6–48 godzin od spożycia zakażonego produktu, a dolegliwości najczęściej ustępują samoistnie po 3–7 dniach.

Szczegóły dotyczące wycofanych ze sprzedaży jajek:

Nazwa produktu: Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk

Numer partii/ Data minimalnej trwałości: 05.01.2026

Producent: BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka - Janusz Matyjasik, ul. Dworkowa 22, 43-512 Bestwinka

Zakład pakowania jaj: PL-24025908

Firma niezwłocznie podjęła działania mające na celu wycofanie wskazanej partii produktu. Według posiadanych przez GIS informacji, nie jest ona już dostępna w sprzedaży. Dodatkowo zlecono badania jaj pochodzących ze wszystkich stad w kierunku obecności bakterii Salmonella. Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki analiz.

GIS: zalecenia dla konsumentów, którzy nabyli wycofane ze sprzedaży jajka

Nie zaleca się spożywania produktu pochodzącego z partii objętej komunikatem. Osoby, u których po spożyciu wskazanego produktu wystąpią objawy zatrucia pokarmowego, powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Szczegółowe informacje dotyczące objawów zakażenia Salmonella dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gis/choroby-zakazne w zakładce „Salmonelozy durowe i jelitowe”.