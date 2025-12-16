We wtorek na konferencji pod hasłem „Cyfrowy uczeń, czyli cyfrowa transformacja edukacji” dodała, że aby ta rewolucja się wydarzyła, nie można zapominać o nauczycielach. – 88 tys. osób będzie przeszkolonych w ramach wsparcia przy wdrażaniu nowego sprzętu – podała Nowacka. Przypomniała, że pieniądze pochodzą z KPO.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że przyszłość polskiej szkoły dzieje się na naszych oczach. Dziękując Nowackiej i wiceminister edukacji Katarzynie Lubnauer, podkreślił, że właśnie się dokonuje wspólne zobowiązanie, które złożyli.

Ocenił, że cyfrowa edukacja zapewnia urządzenia, a także dobre oprogramowanie pozwalające na kształcenie w odpowiednich kierunkach. (PAP)