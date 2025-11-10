Black Red White redukuje zatrudnienie. Fala zwolnień obejmie nawet 800 pracowników

Jeden z czołowych producentów mebli w Polsce, firma Black Red White, zapowiada kolejne zwolnienia grupowe. To kontynuacja restrukturyzacji rozpoczętej na początku 2025 roku, kiedy z firmą pożegnało się już blisko 500 osób. Jak udało się ustalić redakcji, w nadchodzących miesiącach pracę może stracić ok. 800 zatrudnionych. Jak poinformował Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, spółka złożyła już formalne zawiadomienie o planowanej redukcji etatów.

– Pracodawca zgłosił zamiar zwolnienia do 800 osób spośród blisko 2700 zatrudnionych w całej grupie kapitałowej – przekazał Andrzej Naworol, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

Fala zwolnień w BRW: związkowcy protestują, broniąc pracowników

Związkowcy sprzeciwiają się jednak decyzji zarządu i, podobnie jak przy poprzednich zwolnieniach, nie podpisali Regulaminu Zwolnień Grupowych. Domagają się wyższych odpraw i podkreślają, że wielu pracowników przepracowało w BRW kilkadziesiąt lat.

– Walczymy o ludzi, którzy tworzyli tę firmę. Średni wiek zatrudnionych to około 50 lat. Nie chcemy, żeby ci pracownicy zostali bez środków do życia – podkreślił Andrzej Naworol.

Fala zwolnień obejmie wszystkie zakłady – w tym Biłgoraj i Zamość

Obecnie grupa Black Red White zarządza 82 sklepami własnymi, z czego 78 działa na terenie Polski. Redukcje obejmą wszystkie zakłady należące do spółki – między innymi w Biłgoraju i Zamościu – i dotkną zarówno pracowników produkcyjnych, jak i administracji.

Pracodawca walczy o przetrwanie. Ponad 130 mln zł straty w 2024 roku

Celem prowadzonej restrukturyzacji ma być poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Firma chce w ten sposób dostosować prowadzoną działalność do trudnej sytuacji gospodarczej, w tym rosnących kosztów energii oraz surowców.

Fala zwolnień: pracownicy stracą zatrudnienie przez rosnące koszty energii i surowców, które pogrążają branżę meblarską?

Przypominamy, że Black Red White od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Miniony rok spółka zakończyła stratą przekraczającą 130 mln zł. Obecnie nad firmą kontrolę ma objąć Dariusz Formela, były prezes BRW. Wniosek w tej sprawie czeka na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).