Amerykański gigant handlu internetowego Amazon planuje największą falę zwolnień od 2022 roku. Według doniesień mediów, w tym dziennika „Wall Street Journal”, pracę może stracić nawet 30 tys. pracowników, co stanowiłoby około 10% personelu biurowego (tzw. „białych kołnierzyków”) przedsiębiorstwa.

Najbardziej narażone działy na zwolnienia

Redukcje mają rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu i dotknąć kluczowe działy, takie jak zasoby ludzkie (HR), reklama, logistyka, usługi chmurowe i sektor gier wideo, choć ostateczna liczba zwolnionych jest wciąż ustalana. Cięcia są kolejnym krokiem oszczędnościowym podejmowanym przez koncern i mają być korektą intensywnego zatrudniania podczas pandemii COVID-19, kiedy gwałtownie wzrósł popyt na zakupy online. Amazon, jako drugi co do wielkości prywatny pracodawca w USA, zatrudnia globalnie 1,5 miliona osób, z czego ponad dwie trzecie w USA – głównie w centrach logistycznych i w dostawach. Te segmenty nie mają być objęte redukcjami.

Największa fala zwolnień od 2022 roku

Choć w 2022 roku firma zwolniła już 27 tysięcy pracowników, obecna fala może okazać się największą w historii koncernu, jak sugeruje stacja CNBC. Redukcje w Amazonie wpisują się w szerszy trend widoczny na amerykańskim rynku pracy, gdzie inne duże korporacje, w tym sieć handlowa Target i koncern Paramount Skydance, również ogłosiły plany zwolnień.

Pierwsze zwolnienia już się zaczęły

Według doniesień amerykańskich mediów pierwsze wypowiedzenia mają zostać wręczone już we wtorek, 28 października. Proces może potrwać kilka tygodni. Cięcia obejmą do 10 proc. stanowisk wspierających – tzw. białych kołnierzyków, których w firmie jest ok. 350 tys. Najbardziej narażone są działy: zasobów ludzkich, logistyki korporacyjnej, usług chmurowych oraz gier wideo. Amazon odmawia komentarza w sprawie szczegółów.