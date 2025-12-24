To najbardziej spektakularny element szerokiej akcji służb wymierzonej w urzędników państwowych, wieloletnich parlamentarzystów PiS oraz menedżerów sektora finansowego. Działania zakończyły się w środę 24 grudnia w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Zatrzymanie ambasadora RP we Francji i nocne czynności CBA

Według ustaleń Gońca, czynności wobec ambasadora Jana R. rozpoczęły się bezpośrednio po jego przylocie do kraju. Funkcjonariusze CBA zatrzymali dyplomatę, po czym przewieźli go do Katowic. Tam, w siedzibie prokuratury, prowadzono wielogodzinne przesłuchania i konfrontacje. Zakończyły się one dopiero nad ranem, około godziny czwartej. Wątek ambasadora ma dla śledczych kluczowe znaczenie, bo łączy sferę dyplomacji, bankowości i formalnych kwalifikacji wykorzystywanych w nadzorze nad spółkami Skarbu Państwa.

Równolegle CBA realizowało czynności wobec innych podejrzewanych. Zatrzymania i przesłuchania zostały zsynchronizowane, a ich przebieg wskazuje na zaawansowany etap postępowania i gotowość prokuratury do konfrontowania wersji wydarzeń przedstawianych przez poszczególne osoby.

Kto został zatrzymany przez CBA – Maks K. i Paweł P.

Jak informuje Goniec.pl, Maks K. i Paweł P. zostali zatrzymani w swoich domach odpowiednio w poniedziałek i wtorek. Następnie obaj zostali przewiezieni do Katowic, gdzie przez wiele godzin składali wyjaśnienia oraz uczestniczyli w konfrontacjach prowadzonych przez prokuratorów i funkcjonariuszy CBA.

Maks K. to wieloletni parlamentarzysta PiS i były wiceprezes PKO BP. Paweł P. jest doświadczonym bankowcem, który przez lata pracował w Grupie PKO, m.in. jako szef pionu klientów korporacyjnych i prezes PKO Leasing. Obecnie pełni funkcję członka zarządu VeloBanku odpowiedzialnego za business banking. Obaj znaleźli się w kręgu zainteresowania śledczych w związku z dyplomami MBA i ich wykorzystaniem w procesach nominacyjnych.

Czego dotyczy śledztwo – dyplomy MBA i Collegium Humanum

Postępowanie dotyczy procederu zdobywania dyplomów MBA w prywatnej uczelni kierowanej przez Pawła C. Według ustaleń śledczych dokumenty te miały być wykorzystywane jako formalna przepustka do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kluczowe jest nie tylko to, kto posiadał dyplom, ale w jaki sposób został on uzyskany i jak później funkcjonował w obiegu formalnym.

Śledczy analizują, czy dyplomy MBA spełniały realną funkcję potwierdzenia kompetencji, czy też stanowiły narzędzie umożliwiające obejście standardowych procedur i szybkie uzyskanie wpływowych stanowisk.

Jakie zarzuty dotyczą Maksa K. – wątek pomocy i zegarka

Według ustaleń Gońca, Maks K. miał pomóc w zdobyciu dyplomów MBA zarówno sobie, jak i innym osobom. Wśród nich pojawiają się jego siostra oraz ambasador Jan R. W rozmowach z Pawłem C. Maks K. powoływał się na kontakty w resorcie nauki oraz relacje z Piotrem Müllerem. Zapewniał, że pomoże szybko załatwić sprawę Pawła C., który w tym czasie starał się o dokumentację niezbędną do otwarcia własnej uczelni.

Jednocześnie – jak wynika z ustaleń – Maks K. sugerował, że sprawa może przyspieszyć, jeśli Paweł C. odkupi od niego szwajcarski zegarek, który otrzymał i którego nie potrzebował. Paweł C. zapłacił za zegarek kilkanaście tysięcy dolarów. Ten wątek jest jednym z najbardziej konkretnych elementów analizowanych przez śledczych, bo dotyczy potencjalnego uzależnienia biegu spraw administracyjnych od prywatnej transakcji. Maks K. nie przyznaje się do winy.

Paweł P. i nominacje do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

W przypadku Pawła P. śledczy koncentrują się na tym, w jaki sposób dyplom MBA był wykorzystywany w procesie nominacji do organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Według informacji będących w dyspozycji prokuratury, ten element formalny miał znaczenie przy obejmowaniu stanowisk nadzorczych, co obecnie jest przedmiotem postępowania.

Analiza obejmuje przebieg kariery Pawła P., momenty awansów oraz kryteria formalne stosowane przy obsadzie funkcji. Prokuratura bada, czy procedury były zgodne z obowiązującymi zasadami i czy dyplom MBA nie stał się narzędziem do obejścia standardowych wymogów.

Kim jest Jan R. – od PKO BP do ambasady w Paryżu

Jan R. to bankowiec i dyplomata. W przeszłości był wiceprezesem, a następnie prezesem PKO BP. Od 2022 roku pełni funkcję ambasadora RP we Francji. Jego zatrzymanie i wielogodzinne przesłuchania w Katowicach nadały sprawie szczególny ciężar. Śledczy badają, w jaki sposób dyplom MBA znalazł się w jego dokumentacji oraz czy i jak był wykorzystywany w kontekście wcześniejszych decyzji personalnych.

Dla prokuratury istotne jest odtworzenie pełnej chronologii zdarzeń oraz relacji pomiędzy Janem R., Maksem K. i Pawłem C., w tym ewentualnych zależności wpływających na przebieg spraw administracyjnych.