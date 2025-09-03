Potwierdziły się nieoficjalne informacje DGP sprzed kilku dni. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na 42 składy z możliwością rozszerzenia umowy o 30 kolejnych złożył Alstom Polska. Firma chce wyprodukować pojazdy za kwotę 4,1 mld zł. Pociągi pojadą z prędkością 200 km/h.

Oferty w postępowaniu na zakup 42 dwupoziomowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z 30-letnim okresem utrzymania i opcją dodatkowego zamówienia kolejnych 30 pojazdów złożono w lipcu. Propozycje przedstawiło dwóch producentów: Alstom Polska posiadający fabrykę w Chorzowie oraz Stadler Polska z zakładem w Siedlcach. Po weryfikacji ofert, przewoźnik wskazał najkorzystniejszą, czyli zaproponowaną przez Alstom Polska, który dostawę 42 pociągów wycenił na kwotę 4,1 mld zł, a ich utrzymanie na blisko 2,8 mld zł. Druga oferta wynosiła 4 mld zł za pojazdy i 3,3 mld za ich utrzymanie. Wybrana oferta jest tańsza o niemal 400 mln zł. Oceniono inne kryteria – m.in. efektywność energetyczną i terminy dostaw. W najbliższych tygodniach wybrany producent będzie musiał dokonać formalności potrzebnych do podpisania umowy.

Piętrusy obsłuży najbardziej oblegane trasy

- Pociągi będą obsługiwać najbardziej oblegany trasy m.in. z Warszawy do Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku czy Terespola. Pojadą także do CPK - mówi Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

W latach 2021 i 2023 ogłaszano przetargi na 38 piętrowych składów push&pull. Obydwa zostały unieważnione, jedyna oferta w ostatnim postępowaniu przekraczała budżet o ponad 2 mld i sięgnęła kwoty 6,5 mld zł.

Piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne na 200 km/h to kolejny projekt taborowy PKP Intercity, który realizowany będzie w Polsce. Zamówione wcześniej przez przewoźnika lokomotywy, wagony czy hybrydowe zespoły trakcyjne produkowane i modernizowane są w zakładach w Bydgoszczy, Mińsku Mazowieckim, Nowym Sączu, Poznaniu, Opocznie czy Opolu.

Alstom Polska zapowiada, że będzie produkować piętrowe pojazdy dla PKP Intercity w swojej fabryce w Chorzowie, gdzie zatrudnia 2,5 tys. pracowników. Śląski zakład jest nie tylko jedną z największych, ale też najbardziej zaawansowanych technologicznie fabryk producenta na świecie. Poza projektowaniem i produkcją wagonów metra, tramwajów oraz pociągów, zakład pełni rolę centrum doskonałości w zakresie produkcji aluminiowych i stalowych pudeł pociągów pasażerskich. Obecnie chorzowska fabryka realizuje zamówienia dla międzynarodowych klientów, m.in. produkuje pociągi dla Kolei Metropolitarnej w Dublinie, dla Kolei Rumuńskich oraz piętrowe składy przewoźnika kolejowego z Badenii, Wittembergii.

Piętrowe pociągi PKP Intercity: szybkie, komfortowe, pojemne

Piętrowe pociągi o prędkości 200 km/h PKP Intercity chce wykorzystać do realizacji przewozów krajowych w kategorii ekonomicznej. . Przewoźnik chciałby, aby pierwsi podróżni mogli wsiąść na ich pokłady za około 3,5 roku. Pociągi mają być dostosowane do przejazdów dalekobieżnych, zapewniając ponad 500 pasażerom komfortową podróż. Będą mogli oni skorzystać z wygodnych, wysuwanych foteli, z indywidualnymi stolikami, podłokietnikami, podnóżkami oraz regulowanym oświetleniem. Do ich dyspozycji będzie WiFi, gniazdka elektryczne i USB. Wygodną podróż zapewni też klimatyzacja oraz system informacji pasażerskiej wyświetlany na tablicach świetlnych. Pojazdy będą posiadały część klasy 1 i klasy 2, strefę ciszy, przestrzeń dla dzieci, maszyny vendingowe wraz z przestrzenią do spożycia posiłków, miejsce na rowery oraz duże bagaże z możliwością ich zabezpieczenia. Będą również w pełni dostosowane do potrzeb podróżnych z niepełnosprawnościami. Bezpieczną eksploatację zapewni zastosowany europejski system bezpieczeństwa ETCS poziomu 1 i 2, system diagnostyki pokładowej czy GPS. Pojazdy zostaną wyposażone w zabudowany system wizyjny wewnątrz oraz na zewnątrz składu. Pociągi mają uzyskać również możliwość eksploatacji na czeskiej sieci kolejowej.