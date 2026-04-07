Co dziesiąta sprawa o przemoc umorzona. RPO reaguje na niepokojące dane

RPO przytacza dane

Biuro rzecznika informuje, że w 2024 r. sądy warunkowo umorzyły postępowanie w 1172 sprawach o to przestępstwo, a w 141 wydano wyroki umarzające postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu. Informacje te wymagają jednak zweryfikowania i uaktualnienia o dane za 2025 r.

RPO informuje, że dane, o które wystąpił, posłużą do zbadania efektywności sankcji karnych w tych sprawach.

Przemoc domowa. Co mówią przepisy

Rzecznik podkreśla, że stosowanie się do wskazań wynikających z szeroko rozumianego prawa europejskiego powinno ograniczać możliwość warunkowego umorzenia postępowania w sprawach o przestępstwo znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności (art. 207 par. 1 k.k.).

RPO Marcin Wiącek zwraca uwagę na potrzebę analizy i oceny, czy Konwencja stambulska wymaga podjęcia kolejnych działań o charakterze legislacyjnym lub pozalegislacyjnym dla jej implementacji. Zgodnie z art. 45 Konwencji, "Strony podejmują konieczne działania ustawodawcze lub inne mające na celu zagwarantowanie, że przestępstwa, o których mowa w niniejszej Konwencji, podlegają efektywnym, proporcjonalnym i odstraszającym karom, z uwzględnieniem ich wagi". Dodatkowo art. 10 dyrektywy 2024/13854 w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wymaga wprowadzenia "skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar".

Art. 11 dyrektywy wymienia okoliczności obciążające, takie jak: popełnienie przestępstwa przeciw byłemu lub obecnemu małżonkowi lub partnerowi; popełnienie przestępstwa przez członka rodziny lub osobę wspólnie zamieszkującą z ofiarą; popełnienie przestępstwa przez nadużycie uznanego stosunku zaufania, władzy lub wpływu.