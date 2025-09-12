Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza przełom w sposobie ustalania stażu pracy. Będzie można do niego zaliczać również okresy pracy na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzenia własnej firmy. Dzięki temu pracownicy szybciej uzyskają prawo do 26-dniowego urlopu, dłuższych okresów wypowiedzenia, wyższych odpraw i dodatków stażowych.

Podczas głosowania Sejm przyjął wszystkie poprawki Lewicy – m.in. wliczenie do stażu pracy okresu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę współpracującą, o ile były opłacone składki, wliczanie udokumentowanego okresu wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej przebytego za granicą oraz obowiązek potwierdzania okresów ubezpieczenia w formie zaświadczeń z ZUS. Poprawki doprecyzowują również, że wnioski o wydanie zaświadczeń potwierdzających staż będą składane wyłącznie elektronicznie przez profil PUE, a ZUS będzie miał obowiązek doręczania decyzji i pism w formie elektronicznej wraz z powiadomieniem na e-mail lub telefon.

Odrzucone zostały natomiast propozycje PiS dotyczące zaliczania do stażu czasu pozostawania osobą duchowną lub zakonną, wykonywania pracy nakładczej, członkostwa w radach nadzorczych i bycia wspólnikiem (partnerem) w spółkach handlowych. Teraz projekt trafi do Senatu.

Papierowych zgłoszeń do ZUS nie trzeba przechowywać pół dekady

Sejm przegłosował też nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, likwidującą jeden z obowiązków pracodawców. Płatnik, który zgłosi pracownika do ubezpieczeń społecznych drogą elektroniczną, nie będzie już musiał przechowywać przez pięć lat zgłoszenia w postaci dokumentu pisemnego z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej. Nad nowelą będzie jeszcze pracował Senat. Regulacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.