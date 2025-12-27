Kiedy koniec wojny rosyjsko-ukraińskiej

Rozmowa ma dotyczyć prac nad zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym przede wszystkim kwestii terytorialnych oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Tematy te mają być także omawiane przez prezydentów Ukrainy i USA podczas planowanego na niedzielę spotkania. Wołodymyr Zełenski i Donald Trump mają spotkać się w Palm Beach na Florydzie o godz. 15 czasu miejscowego (godz. 21 w Polsce).

„Wiele może wyjaśnić się jeszcze przed Nowym Rokiem” – napisał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram, komentując przygotowania do spotkania z prezydentem Trumpem. Stwierdził także, że porozumienie jest „niemal gotowe”.

Również w piątek w rozmowie z portalem Axios Zełenski powiedział, że USA zaoferowały Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa na 15 lat, jednak Kijów chciałby otrzymać je na dłużej, włącznie z prawnymi zobowiązaniami do pomocy na wypadek kolejnej rosyjskiej agresji.

Kwestiami spornymi w ramach toczących się negocjacji pozostają nadal ustalenia dotyczące kontroli nad terytoriami: Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z nieokupowanej dotąd części Donbasu (głównie z obwodu donieckiego), podczas gdy Kijów chce zamrożenia linii frontu na obecnych pozycjach. Nadal omawiana jest także sprawa kontroli nad Zaporoską Elektrownią Atomową, okupowaną przez siły rosyjskie.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow powiedział, że w rozmowach na temat zakończenia wojny udało się osiągnąć „punkt zwrotny”, choć przedstawiona przez Kijów wersja 20-punktowego planu pokojowego różni się od tej, która była omawiana przez delegacje USA i Rosji.

