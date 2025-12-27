Siły Zbrojne: nie naruszono polskiej przestrzeni powietrznej

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP - napisało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w sobotę w serwisie X.

Wcześniej, w sobotę nad ranem, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Działania DORSZ mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Ukraina: dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku - w Kijowie i obwodzie kijowskim

W wyniku rosyjskiego ataku z użyciem rakiet i dronów zginęły w sobotę dwie osoby cywilne; po jednej w Kijowie i Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim – poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko.

„Wiadomo o jednym zabitym i ponad 20 rannych w stolicy. W obwodzie (kijowskim – PAP) zarejestrowano blisko 10 trafień obiektów cywilnych. Jedna osoba zginęła także w Białej Cerkwi” – powiedział Kłymenko, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Według danych MSW Ukrainy, w obwodzie kijowskim zostało rannych 14 osób, z czego pięć w Białej Cerkwi. Mer Kijowa Witalij Kliczko powiadomił o około 30 rannych w stolicy.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie w komunikatorze Telegram poinformował o użyciu przez Rosję blisko 40 pocisków rakietowych (w tym pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał) oraz blisko 500 dronów typu Shahed.

W stolicy Ukrainy ponad 2600 budynków mieszkalnych, 187 placówek opieki zdrowotnej, 138 szkół i przedszkoli zostało pozbawionych ogrzewania. Około 320 tys. odbiorców w obwodzie kijowskim jest pozbawionych dostaw energii elektrycznej. (PAP)