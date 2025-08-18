Urlop dla rodziców wcześniaków – zasady ogólne

Urlop dla rodziców wcześniaków to potocznie określony w art. 1802 kodeksu pracy uzupełniający urlop macierzyński. Przysługuje on matce i ojcu (muszą zdecydować, kto chce z niego skorzystać) bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w przypadku przedwczesnego urodzenia się dziecka i jego hospitalizacji, ale także, wbrew popularnej nazwie, gdy dziecko urodziło się o czasie, ale spędziło w szpitalu więcej czasu niż zazwyczaj.

Długość urlopu dla rodziców wcześniaków uzależniona jest od długości hospitalizacji dziecka, tygodni ciąży, w którym się urodziło oraz jego wagi urodzeniowej.

Dziecko urodzone o czasie – na jakich zasadach przyznawany jest urlop dla rodziców wcześniaków

Jak wynika z art. 1802 par. 1 pkt 3 k.p., uzupełniający urlop macierzyński przysługuje także w razie urodzenia dziecka po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, pod warunkiem że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

W takiej sytuacji urlop przysługuje w wymiarze tygodnia za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego należy uwzględnić okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego.

Okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu odpowiednio 8. albo 15. tygodnia po porodzie sumuje się. Niepełny tydzień zaokrągla się w górę do pełnego tygodnia.

Jak rodzice mogą uzyskać uzupełniający urlop macierzyński

Uzupełniający urlop macierzyński (urlop dla rodziców wcześniaków) przysługuje jedynie na wniosek złożony przez rodzica, który zamierza z urlopu skorzystać. Wniosek musi być złożony na minimum 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego.

Jeśli zatem z urlopu chce skorzystać ojciec dziecka, musi złożyć wniosek na 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego, z którego korzysta matka dziecka. Na marginesie trzeba dodać, że zasada ta będzie miała zastosowanie, gdy z urlopu macierzyńskiego korzystał ojciec dziecka, co jest możliwe w przypadku rezygnacji z części urlopu przez matkę albo w specyficznych okolicznościach (np. porzucenie dziecka przez matkę).

Do wniosku dołącza się:

zaświadczenie wydane przez szpital, w którym przebywało dziecko;

oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego albo (gdy drugi rodzic nie pracuje w oparciu o umowę o pracę) z zasiłku macierzyńskiego za okres równoważny odpowiadający okresowi uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.

Hospitalizacja dziecka urodzonego o czasie – jak obliczyć urlop

Obliczenie długości uzupełniającego urlopu macierzyńskiego może nastręczać trudności, zwłaszcza gdy dziecko ponownie trafiło do szpitala. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło, jak obliczać urlop w takiej sytuacji.

Trzeba pamiętać, że gdy dziecko zostaje po porodzie dłużej w szpitalu, okres brany pod uwagę do obliczenia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego liczony jest dopiero od 5. dnia hospitalizacji.[Przykład 1]

Przykład 1 Dłuższa hospitalizacja Dziecko urodziło się w 40. tygodniu ciąży. Po porodzie pozostało w szpitalu 10 dni. Do obliczenia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego należy uwzględnić 6 dni hospitalizacji (5.-10. dzień). Oznacza to, że rodzice mają prawo do 1 tygodnia urlopu (6 dni ulega zaokrągleniu do pełnego tygodnia).

W przypadku gdy dziecko trafia ponownie do szpitala w okresie 28 dni życia, pobyty w szpitalu należy zsumować, ale z uwzględnieniem zasady, że okres hospitalizacji po porodzie liczony jest dopiero od 5. dnia życia. [Przykład 2]

Przykład 2 Ponowna hospitalizacja Dziecko urodziło się w 39. tygodniu ciąży. Po porodzie pozostało w szpitalu 6 dni, a ponownie trafiło do szpitala w 20. dniu życia i przebywało tam 7 dni. Należy zsumować okresy pobytu w szpitalu (5. I 6. dzień hospitalizacji po porodzie oraz 7 dni kolejnej hospitalizacji), co łącznie da 9 dni hospitalizacji. Oznacza, że rodzice nabyli prawo do 2 tygodni uzupełniającego urlopu macierzyńskiego (9 dni zaokrągla się do 2 tygodni).

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 sierpnia 2025 r. w sprawie długości trwania uzupełniającego urlopu macierzyńskiego Zgodnie z art. 180² par. 1 pkt 3 Kodeksu pracy, po urodzeniu dziecka po 37. tygodniu ciąży pracownica lub pracownik–ojciec ma prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego po zakończeniu podstawowego urlopu, jeśli dziecko przebywało w szpitalu co najmniej 2 kolejne dni, z których pierwszy przypadał między 5. a 28. dniem życia. Urlop ten przysługuje w wymiarze tygodnia za każdy tydzień hospitalizacji dziecka między 5. a 8. tygodniem życia. Okresy pobytu dziecka w szpitalu do 8. (lub 15.) tygodnia życia sumuje się, a niepełne tygodnie zaokrągla się w górę. W związku z tym, jeśli dziecko urodziło się po 37. tygodniu ciąży, przysługiwałby następujący wymiar urlopu: 1) 2 tygodnie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, jeżeli dziecko po porodzie zostało w szpitalu 6 dni, po czym zostało wypisane do domu, a ponownie trafiło do szpitala w 20. dniu życia i przebywało tam 7 dni. W takim przypadku sumujemy dwa dni pobytu w szpitalu w piątym i szóstym dniu po porodzie oraz 7 dni pobytu w szpitalu od dwudziestego dnia życia, przy czym 9 dni podlega zaokrągleniu do dwóch tygodni. 2) 1 tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, jeżeli dziecko tuż po porodzie zostało w szpitalu 10 dni. W takim przypadku przy obliczaniu uzupełniającego urlopu macierzyńskiego uwzględniamy 6 dni pobytu dziecka w szpitalu począwszy od piątego dnia po porodzie, przy czym niepełny tydzień ulega zaokrągleniu w górę do pełnego tygodnia. Jednocześnie podkreślamy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest organem uprawnionym do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa pracy ani do rozstrzygania konkretnych stanów faktycznych. Takie kompetencje przysługują Państwowej Inspekcji Pracy oraz sądom powszechnym.