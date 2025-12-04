Europejczycy coraz częściej mówią wprost: ryzyko wojny z Rosją rośnie. Najnowsza analiza opublikowana przez francuskie „Le Grand Continent” zaprezentowana przez Deutsche Welle pokazuje, że w wielu państwach UE narasta poczucie zagrożenia i niepewności. Badanie obejmujące dziewięć krajów wskazuje na wyraźny wzrost obaw związanych z rosyjską agresją — głównie w regionach położonych najbliżej granic Kremla.

Polacy boją się wojny z Rosją

Najwięcej niepokoju odnotowano w Polsce, gdzie napięcia za wschodnią granicą są odczuwalne wyjątkowo silnie. Jednocześnie w kilku krajach Europy Zachodniej wciąż przeważa przekonanie, że wojna jest scenariuszem mało prawdopodobnym. Ten rozdźwięk pokazuje, jak niespójne stało się europejskie poczucie bezpieczeństwa.

Mimo rosnących obaw dotyczących Rosji, większość Europejczyków nie wierzy, że ich państwo mogłoby skutecznie się obronić. Największą pewność deklarują Francuzi, ale w wielu krajach odpowiedzi są alarmująco pesymistyczne. „Rosja pozostaje największym postrzeganym zagrożeniem dla Europy” — podkreślają autorzy analizy.

Respondenci zwracają także uwagę na inne źródła ryzyka. Terroryzm, choć mniej obecny w debacie publicznej, nadal postrzegany jest jako realne niebezpieczeństwo, szczególnie w krajach o bolesnych doświadczeniach z ostatnich dwóch dekad.

Wyniki badania dotyczącego zagrożenia ze strony Rosji

Badanie przeprowadzone na grupie 9 500 osób w dziewięciu państwach unaocznia, jak bardzo europejskie społeczeństwa różnią się w ocenie współczesnych zagrożeń — i jak trudno będzie zbudować jednolitą strategię bezpieczeństwa.

Ocena ryzyka wojny z Rosją – wysoka lub bardzo wysoka:

Polska – 77%

Francja – 54%

Niemcy – 51%

Pozostałe kraje – wartości niższe (m.in. Włochy – większość uznaje ryzyko za niskie)

Ocena zdolności obronnych kraju – „niezdolny” lub „raczej niezdolny” do obrony przed Rosją:

Belgia – ok. 90%

Włochy – ok. 85–90%

Portugalia – ok. 80–90%

Pozostałe państwa – także przewaga ocen negatywnych

Ryzyko konfliktu z organizacją terrorystyczną – podwyższone lub wysokie: