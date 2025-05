Wątpliwości co do uprawnień ojca w takiej sytuacji pojawiły się od razu po uchwaleniu przepisów wprowadzających ten nowy urlop dla rodziców wcześniaków.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 1802 par. 1 kodeksu pracy, obowiązującym od 19 marca 2025 r. pracownica albo pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego – w przypadku urodzenia dziecka:

przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g – w wymiarze tygodnia urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15. tygodnia po porodzie;

po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g – w wymiarze tygodnia urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia po porodzie;

po ukończeniu 37. tygodnia ciąży i jego pobytu w szpitalu, pod warunkiem że pobyt dziecka w szpitalu po porodzie będzie wynosił co najmniej 2 kolejne dni, przy czym pierwszy z tych dni będzie przypadał w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie – w wymiarze tygodnia urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia do upływu 8. tygodnia po porodzie.

Z przepisu wynika, że rodzice dziecka muszą zdecydować, które z nich skorzysta z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, bo nie mogą oboje. Ponadto zostało użyte w nim wyrażenie „bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego”, co prowadzi do wniosku, że jeśli matka nie korzystała z urlopu macierzyńskiego, to rodzice nie mają prawa do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński przysługuje pracownicom na podstawie kodeksu pracy. Dlatego nie korzystają z niego na przykład ubezpieczone jako zleceniobiorczyni albo przedsiębiorczyni. Nabywają one prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres równoważny z urlopem macierzyńskim, ale nie mają prawa do urlopu macierzyńskiego. A to oznacza, że ojciec zatrudniony na umowę o pracę nie ma prawa do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.

W obowiązujących przepisach dotyczących uzupełniającego urlopu macierzyńskiego zabrakło takiej regulacji jak w tych dotyczących urlopu rodzicielskiego w brzmieniu obowiązującym do 26 kwietnia 2023 r. (art. 1821a par. 1). Przewidywały, że pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. Takie sformułowanie wyraźnie pozwalało na skorzystanie przez ojca z urlopu rodzicielskiego także wtedy, gdy matka nie pozostawała w stosunku pracy, a zasiłek macierzyński pobierała jako ubezpieczona z tytułu wykonywania umowy zlecenia albo działalności gospodarczej.

To, że w przepisach o uzupełniającym urlopie macierzyńskim ustawodawca nie dodał wyrażenia „po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego”, prowadzi do wniosku, że ustawodawca uniemożliwił ojcom skorzystanie z takiego urlopu.

Stanowisko MRiPS

Wystąpiliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem, czy sformułowanie użyte w art. 1802 par. 1 k.p. oznacza, że uzupełniający urlop przysługuje ojcu tylko wtedy, gdy matka dziecka miała prawo do urlopu macierzyńskiego, czy może również gdy jako np. zleceniobiorczyni pobierała zasiłek macierzyński za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu. Poprosiliśmy o potwierdzenie prawidłowości wniosku, że gdy matka jest nieubezpieczona, to ojciec nie ma prawa do skorzystania z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.

MRPiPS w stanowisku z 13 lutego 2025 r. odpowiedziało, że „jeżeli matka dziecka nie była zatrudniona na podstawie stosunku pracy, nie przysługiwał jej urlop macierzyński, a co za tym idzie ojciec dziecka nie może skorzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego”.

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 lutego 2025 r. w sprawie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego

Zgodnie z art. 180[2] par. 1 k.p. uzupełniający urlop macierzyński ściśle wiąże się z urlopem macierzyńskim. Jeżeli matka dziecka nie była zatrudniona na podstawie stosunku pracy, nie przysługiwał jej urlop macierzyński, a co za tym idzie, ojciec dziecka nie może skorzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Jednak w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich rodziców oraz uniknięcia dyskryminacji osób nieubezpieczonych i niezatrudnionych, wprowadzono zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Osoby te mogą skorzystać z wydłużonego świadczenia rodzicielskiego w przypadku przedwczesnych narodzin dziecka lub jego długotrwałej hospitalizacji. Świadczenie to zostaje wydłużone o okres pobytu dziecka w szpitalu, na zasadach analogicznych do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego dla osób zatrudnionych.

Odpowiedź resortu była jednoznaczna, jednak o ile w przypadku matek bezrobotnych nikt nie miał wątpliwości, o tyle pojawiły się one, jeśli chodzi o matki ubezpieczone, ale które nie pracują na podstawie umowy o pracę. W związku z tym skierowaliśmy także do GIP pytanie: czy pracodawca jest zobowiązany do udzielenia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka w sytuacji, gdy matka dziecka nie miała prawa do urlopu macierzyńskiego (nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę), ale pobierała zasiłek macierzyński za okres równoważny z urlopem macierzyńskim, ponieważ podlegała ubezpieczeniu chorobowemu jako zleceniobiorczyni lub osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą?

Wyjaśnienia GIP

Główny Inspektorat Pracy w odpowiedzi udzielonej 6 maja 2025 r. odesłał do stanowiska zawartego w jednej z porad zamieszczonej na stronie Państwowej Inspekcji Pracy (www.pip.gov.pl). Potwierdził więc zaprezentowane wyżej rozumienie przepisów – ojciec dziecka, którego matka jako zleceniobiorczyni lub przedsiębiorczyni skorzystała z zasiłku macierzyńskiego za okres równoważny z urlopem macierzyńskim, nie ma prawa do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.

Stanowisko GIP z 6 maja 2025 r. w sprawie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego (porada zamieszczona na stronie www.pip.gov.pl)

Moja żona pracuje na umowę zlecenie. Urodził nam się wcześniak. Żona obecnie pobiera zasiłek macierzyński za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu. Czy jako pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę mogę skorzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego? Brzmienie art. 1802 k.p. sugeruje, że uzupełniający urlop macierzyński jest ściśle związany z podstawowym urlopem macierzyńskim – może być wykorzystany jedynie bezpośrednio po jego zakończeniu. Przepis nie odsyła również do tożsamego stosowania przepisu w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający temu urlopowi. Przykładowo, w poprzednim stanie prawnym, w art. 1821a Kodeksu pracy, ustawodawca przewidział możliwość udzielenia urlopu rodzicielskiego zarówno po urlopie macierzyńskim, jak również po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. Natomiast w przypadku uzupełniającego urlopu macierzyńskiego zostało to pominięte. Wydaje się więc, że jeżeli matka dziecka nie jest zatrudniona w ramach umowy o pracę i nie korzysta z urlopu macierzyńskiego, ojciec dziecka nie będzie miał uprawnienia do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Nie ulega natomiast wątpliwości, że ubezpieczona matka dziecka ma uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający uzupełniającemu urlopowi macierzyńskiemu. W ocenie Centrum Poradnictwa, aby w opisanym w pytaniu przypadku pracownik – ojciec dziecka mógł skorzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, powinien już na etapie urlopu macierzyńskiego przejąć ten urlop od ubezpieczonej – matki dziecka. Zgodnie z art. 180 par. 5 k.p., będzie to możliwe po wykorzystaniu przez nią zasiłku macierzyńskiego przez okres co najmniej 14 tygodni po porodzie. W takim przypadku po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka, pracownik – ojciec rozpocznie urlop macierzyński, a bezpośrednio po jego zakończeniu będzie mógł skorzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Należy jednak pamiętać o złożeniu wniosków z zachowaniem ustawowych terminów.

Autorzy porady przedstawiają jednak furtkę, która umożliwia ojcu znajdującego się w takiej sytuacji nabycie prawa do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Wystarczy bowiem, że skorzysta z uprawnienia z art. 180 par. 5 k.p. Zgodnie z nim pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego. Matka dziecka (zleceniobiorczyni albo przedsiębiorczyni) może więc zrezygnować z pobierania ostatniego tygodnia zasiłku macierzyńskiego za okres równoważny z urlopem macierzyńskim, a resztę przejmie ojciec dziecka (pracownik) jako urlop macierzyński. To pozwoli mu skorzystać z urlopu dla rodziców wcześniaków, ponieważ zostanie spełniony warunek z art. 1802 par. 1 k.p., zgodnie z którym uzupełniający urlop macierzyński można wykorzystać jedynie „bezpośrednio” po urlopie macierzyńskim. Przepis nie precyzuje, że chodzi o urlop macierzyński wykorzystany przez matkę. Zatem nawet gdy końcówka urlopu była wykorzystywana przez ojca, warunek należy uznać za spełniony.

Inne przypadki przejęcia urlopu

Wspomnieć trzeba o pozostałych przypadkach, w których ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego zamiast matki. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby także do tych innych przypadków zastosować wykładnię, którą PIP zastosowało do cytowanego wyżej art. 180 par. 5 k.p.

Chodzi tu o określone w art. 180 par. 11–13 k.p. sytuacje, w których pracownik (ojciec) może skorzystać z urlopu macierzyńskiego poprzez:

przejęcie urlopu macierzyńskiego (gdy matka jest pracownikiem) albo

przejęcie od matki okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres równoważny z urlopem macierzyńskim, gdy matka jest zleceniobiorcą lub przedsiębiorcą.

Jest to możliwe, gdy:

matka dziecka przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem i wykorzystała po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego lub okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego (art. 180 par. 11 k.p.);

matka dziecka umarła w czasie urlopu macierzyńskiego albo pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres równoważny (art. 180 par. 12 k.p.);

matka dziecka porzuciła dziecko w czasie urlopu macierzyńskiego albo w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres równoważny (art. 180 par. 13 k.p.).

Kodeks pracy przewiduje również możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego przez ojca, gdy powyższe zdarzenia dotyczą matki nieubezpieczonej. Zgodnie z art. 180 par. 15 k.p. w przypadku:

zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem,

porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą tym ubezpieczeniem albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem,

niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą tym ubezpieczeniem, albo nieposiadającą tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

– pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka albo powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Skoro w powyższych przypadkach ojciec korzysta z urlopu macierzyńskiego zamiast matki, to będzie mógł także skorzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.

Ubezpieczeni zleceniobiorcy i przedsiębiorcy w lepszej sytuacji

Warto dodać, że ojcowie, którzy są ubezpieczeni jako zleceniobiorcy albo przedsiębiorcy, mogą pobierać zasiłek macierzyński za okres równoważny z uzupełniającym urlopem macierzyńskim, niezależnie od tego, czy matka dziecka jest pracownicą i przebywała na urlopie macierzyńskim, czy jest np. zleceniobiorczynią lub przedsiębiorczynią i pobierała zasiłek za okres równoważny.

W przypadku zleceniobiorców i przedsiębiorców nie może być mowy o uzupełniającym urlopie macierzyńskim, a jedynie o pobieraniu zasiłku za okres równoważny. Przepisy nie wymagają, aby rezygnowali w tym czasie z wykonywania zlecenia lub działalności. (szerzej na ten temat pisaliśmy w tygodniku „Ubezpieczenia i Świadczenia” z 13 marca 2025 r. „Zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków: dla kogo i na jakich zasadach”). ©℗