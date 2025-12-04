Spółdzielnie mieszkaniowe w całej Polsce rozsyłają do lokatorów pisma dotyczące zakazu używania butli z gazem płynnym w budynkach o określonej liczbie kondygnacji. Przypominają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami butli gazowych nie wolno stosować ani przechowywać w blokach mających więcej niż cztery kondygnacje nadziemne. Jeśli taki budynek nie ma dostępu do sieci gazowej, mieszkańcy w ogóle nie mogą korzystać z gazu — dopuszczalne są jedynie kuchenki elektryczne i płyty indukcyjne.

Zgodnie z § 157 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, nie można w jednym budynku stosować jednocześnie gazu z sieci oraz gazu płynnego. Wyjątek stanowią jedynie niskie budynki, czyli do czterech kondygnacji włącznie, gdzie dopuszcza się instalacje gazowe zasilane gazem płynnym.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

Państwowa Straż Pożarna w Opolu przypomina, że tam, gdzie stosowanie butli jest dozwolone, obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa. W jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można przechowywać maksymalnie dwie butle o pojemności do 11 kg każda. Poza tym należy spełnić następujące warunki:

pomieszczenie musi mieć temperaturę poniżej 35°C;

butla powinna być ustawiona pionowo, zabezpieczona przed uszkodzeniami oraz oddalona co najmniej metr od urządzeń iskrzących i 1,5 m od źródeł ciepła;

połączenie z kuchenką może odbywać się wyłącznie przez elastyczny przewód o maksymalnej długości 3 metrów i odpowiedniej wytrzymałości.

Zagrożenie to pożar lub wybuch. Jak ich uniknąć?

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa podkreśla w pismach do lokatorów, że gaz płynny — cięższy od powietrza — w przypadku nieszczelności gromadzi się przy podłodze oraz w niższych częściach budynku, co może prowadzić do pożaru lub wybuchu o katastrofalnych skutkach. Prezes ZSM, Ronald Szczygieł, zwraca uwagę, że ignorowanie przepisów to nie tylko naruszenie zasad budowlanych i przeciwpożarowych, ale także bezpośrednie zagrożenie życia mieszkańców. Lokatorzy nieprzestrzegający zakazu narażają się na odpowiedzialność cywilną i karną. Spółdzielnie apelują o bezwzględne stosowanie się do przepisów, podkreślając, że bezpieczeństwo całego budynku ma charakter nadrzędny.