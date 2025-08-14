Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa pracownika w wykonywaniu przez niego obowiązków służbowych. Jego wymiar uzależniony jest od stażu pracy i wynosi:
- 20 dni przy okresie zatrudnienia krótszym niż 10 lat,
- 26 dni przy okresie zatrudnienia wynoszącym co najmniej 10 lat.
Przy zatrudnieniu na niepełny etat wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia na pół etatu, pracownikowi przysługuje odpowiednio 10 lub 13 dni wolnego.
Urlop a staż pracy. Co się liczy?
Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ogólnego stażu pracy – czyli wszystkich dotychczasowych okresów zatrudnienia bez względu na przerwy w nich i sposób ustania stosunku pracy. Nie bierze się natomiast pod uwagę innych form współpracy – zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
- Wątpliwości budzi też często zatrudnienie zagraniczne – bo nie zawsze łatwo określi, czy odpowiada ono polskiej umowie o pracę. To się ma zmienić, gdy wejdą w życie zmiany procedowane obecnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po tych zmianach te oraz liczne inne okresy mają być doliczane do stażu urlopowego – zwraca uwagę Paweł Kempa-Dymiński, radca prawny z kancelarii LBKP Legal.
Warto jednak podkreślić, że pracodawca może zwiększyć zatrudnionemu wymiar urlopu wypoczynkowego. Liczba dni wolnych może być większa niż wynika to z prawa pracy, nie może być natomiast mniejsza.
- Rozwiązania są różne: jednakowy wymiar urlopu dla wszystkich pracowników, często zwiększony – 28 czy 30 dni rocznie, dodatkowe dni wolne na określone uroczystości, np. wolne w urodziny, w imieniny. Popularny jest też dodatkowy dłuższy urlop po przepracowaniu określonego okresu u danego pracodawcy – np. miesiąc po 5 czy 10 latach – wymienia radca prawny.
Do stażu pracy wlicza się również okresy zakończonej nauki. Nie podlegają one jednak zsumowaniu. Ile dodatkowych lat dodaje się do stażu pracy?
- zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
- średnia szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
- średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
- średnia szkoła ogólnokształcąca - 4 lata,
- szkoła policealna - 6 lat,
- szkoła wyższa - 8 lat.
Ważne
Jeżeli pracownik był zatrudniony w trakcie zatrudnienia, do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka lub okres nauki. Trzeba wybrać, to co jest korzystniejsze.
Do stażu pracy mogą być doliczone również inne okresy wynikające z przepisów szczególnych, na zasadach określonych w tych przepisach. Które przykładowo?
- Między innymi okres czynnej służby wojskowej czy też okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie. Jednak obecnie te okresy uregulowane w przepisach szczególnych nie dotyczą najpopularniejszych przypadków zatrudnienia niepracowniczego - umów cywilnoprawnych i jednoosobowej działalności gospodarczej – mówi Paweł Kempa-Dymiński.
Zmiana miejsca pracy w ciągu roku
W przypadku zmiany pracodawcy, wymiar urlopu jest rozliczany proporcjonalnie do czasu przepracowanego u każdego z nich. Może się zdarzyć, że zatrudniony nie będzie miał do wykorzystania ani jednego dnia wolnego.
- Jeśli np. na początku roku wykorzystamy cały urlop, a potem zmienimy pracę, to u kolejnego pracodawcy urlop już nam nie będzie przysługiwał w tym roku. Z kolei, gdy do dnia rozwiązania umowy nie wykorzystamy ani jednego dnia urlopu, to dotychczasowy pracodawca wypłaci nam ekwiwalent za cześć urlopu na niego przypadającą – wyjaśnia radca prawny z kancelarii LBKP Legal.
