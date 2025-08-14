Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa pracownika w wykonywaniu przez niego obowiązków służbowych. Jego wymiar uzależniony jest od stażu pracy i wynosi:

20 dni przy okresie zatrudnienia krótszym niż 10 lat,

26 dni przy okresie zatrudnienia wynoszącym co najmniej 10 lat.

Przy zatrudnieniu na niepełny etat wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia na pół etatu, pracownikowi przysługuje odpowiednio 10 lub 13 dni wolnego.

Urlop a staż pracy. Co się liczy?

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ogólnego stażu pracy – czyli wszystkich dotychczasowych okresów zatrudnienia bez względu na przerwy w nich i sposób ustania stosunku pracy. Nie bierze się natomiast pod uwagę innych form współpracy – zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.

- Wątpliwości budzi też często zatrudnienie zagraniczne – bo nie zawsze łatwo określi, czy odpowiada ono polskiej umowie o pracę. To się ma zmienić, gdy wejdą w życie zmiany procedowane obecnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po tych zmianach te oraz liczne inne okresy mają być doliczane do stażu urlopowego – zwraca uwagę Paweł Kempa-Dymiński, radca prawny z kancelarii LBKP Legal.

Warto jednak podkreślić, że pracodawca może zwiększyć zatrudnionemu wymiar urlopu wypoczynkowego. Liczba dni wolnych może być większa niż wynika to z prawa pracy, nie może być natomiast mniejsza.

- Rozwiązania są różne: jednakowy wymiar urlopu dla wszystkich pracowników, często zwiększony – 28 czy 30 dni rocznie, dodatkowe dni wolne na określone uroczystości, np. wolne w urodziny, w imieniny. Popularny jest też dodatkowy dłuższy urlop po przepracowaniu określonego okresu u danego pracodawcy – np. miesiąc po 5 czy 10 latach – wymienia radca prawny.

Do stażu pracy wlicza się również okresy zakończonej nauki. Nie podlegają one jednak zsumowaniu. Ile dodatkowych lat dodaje się do stażu pracy?

zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

średnia szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

średnia szkoła ogólnokształcąca - 4 lata,

szkoła policealna - 6 lat,

szkoła wyższa - 8 lat.

Ważne Jeżeli pracownik był zatrudniony w trakcie zatrudnienia, do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka lub okres nauki. Trzeba wybrać, to co jest korzystniejsze.

Do stażu pracy mogą być doliczone również inne okresy wynikające z przepisów szczególnych, na zasadach określonych w tych przepisach. Które przykładowo?

- Między innymi okres czynnej służby wojskowej czy też okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie. Jednak obecnie te okresy uregulowane w przepisach szczególnych nie dotyczą najpopularniejszych przypadków zatrudnienia niepracowniczego - umów cywilnoprawnych i jednoosobowej działalności gospodarczej – mówi Paweł Kempa-Dymiński.

Zmiana miejsca pracy w ciągu roku

W przypadku zmiany pracodawcy, wymiar urlopu jest rozliczany proporcjonalnie do czasu przepracowanego u każdego z nich. Może się zdarzyć, że zatrudniony nie będzie miał do wykorzystania ani jednego dnia wolnego.

- Jeśli np. na początku roku wykorzystamy cały urlop, a potem zmienimy pracę, to u kolejnego pracodawcy urlop już nam nie będzie przysługiwał w tym roku. Z kolei, gdy do dnia rozwiązania umowy nie wykorzystamy ani jednego dnia urlopu, to dotychczasowy pracodawca wypłaci nam ekwiwalent za cześć urlopu na niego przypadającą – wyjaśnia radca prawny z kancelarii LBKP Legal.