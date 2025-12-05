Nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przygotowało ministerstwo rodziny.

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie mogła zatwierdzać programy, które będą wykorzystywać środki unijne.

Rozwiązanie umożliwi pełne wdrożenie Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, jeśli chodzi o dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki temu będzie możliwa realizacja dwóch projektów: „Mobilny Doradca Włączenia Społecznego” i „Testowanie wdrożenia usługi zatrudnienia wspomaganego”.

W ramach „Mobilnego Doradcy Włączenia Społecznego” wsparcie zostanie udzielone 17,1 tys. osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin z 76 powiatów. Wyszkolonych zostanie 380 osób, które będą pomagać, jako mobilni doradcy włączenia społecznego. Osoby te będą wspierały i doradzały osobom z niepełnosprawnościami bezpośrednio w ich środowisku, w tym na terenach wykluczonych komunikacyjnie, docierając szczególnie do osób, które nie miały dotychczas możliwości skorzystać z różnych form wsparcia. Kwota projektu to 229,5 mln zł.

Drugim projektem „Testowania wdrożenia usługi zatrudnienia wspomaganego” objętych będzie 12 tys. osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o pomoc w znalezieniu oraz w utrzymaniu przez osobę z niepełnosprawnością zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W ramach programu trener pracy będzie pomagał osobie z niepełnosprawnością w poszukiwaniu zatrudnienia. Będzie ją także wspierał po znalezieniu posady i – szczególnie na początku – podczas wykonywania codziennych zadań na stanowisku pracy. Trener będzie również pomagał pracodawcy, który zatrudni osobę z niepełnosprawnością.

Ministerstwo założyło, że co najmniej 30 proc. uczestników programu znajdzie w ten sposób zatrudnienie. Kwota projektu to 535 mln zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.