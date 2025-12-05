Projekt przewiduje też m.in. ograniczenia w wydawaniu mediów samorządowych. Według resortu kultury, który przygotował projekt nowelizacji, projekt może trafić pod obrady Sejmu na początku przyszłego roku.

Nowa ustawa medialna zakłada zmianę finansowania mediów publicznych

Projekt - jak mówiła w listopadzie PAP ministra kultury Marta Cienkowska - opiera się na trzech filarach: niezależność władz, stabilne finansowanie, ograniczenie wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego. - Potrzebujemy transparentnych konkursów, które będą oparte o kryteria kompetencji. Każdy kandydat i kandydatka, która będzie wybierana do ciał związanych z mediami publicznymi, musi przede wszystkim spełniać wymogi apolityczności oraz eksperckości - podkreśliła szefowa MKiDN.

Apolityczność - jak wyjaśniła Cienkowska - to m.in. „brak przynależności do partii politycznej przez pięć lat wstecz od momentu kandydowania, brak pełnienia funkcji w partii politycznej, a także kandydowania w wyborach powszechnych przez przynajmniej 10 lat”. Natomiast eksperckość to „wyróżnianie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu, kultury i mediów, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie tworzenia lub stosowania prawa dotyczącego mediów lub kultury, pracy w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub wydawcą prasy”.

Nowelizacja przewiduje też likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego, który Cienkowska określa jako „absolutnie nieskuteczny”, nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych, a także jest „archaicznym tworem” i „bardzo słabo ściągalną opłatą”.

Media publiczne finansowane ze środków budżetowych

Ministra kultury zapowiedziała przeznaczenie 2,5 mld zł z budżetu na finansowanie mediów publicznych. Nazwała to konkretnym i „stabilnym finansowaniem”, które będzie uzupełnione o waloryzację i inflację. To kwota, którą MKiDN wypracowało po audycie TVP, po rozmowach z Ministerstwem Finansów, „w trosce o budżet państwa” oraz po wewnętrznych rozmowach dotyczących koniecznych zmian w karcie powinności.

Proponowana wysokość środków na realizację misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji jest zbliżona do wysokości środków przekazywanych mediom publicznym w ostatnich latach w ramach opłat abonamentowych i rekompensat.

Środki finansowe przeznaczane na realizację misji publicznej mają być przekazywane przez Ministra Finansów corocznie na rachunek zarządzany przez KRRiT. KRRiT będzie dokonywała podziału środków pomiędzy spółki publicznej radiofonii i telewizji na podstawie procedur określonych w przepisach ustawowych.

Zmiany w KRRiT

Projekt nowelizacji ustawy medialnej zakłada także likwidację Rady Mediów Narodowych, kompetencje organu przejąć ma Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Na pytanie, czy po wejściu w życie ustawy kadencja obecnej KRRiT wygaśnie, ministra odpowiedziała, że „nie wyobraża sobie innego scenariusza”.

Projektowane przepisy zakładają, że KRRiT będzie złożona z dziewięciu członków powoływanych na sześć lat i – zgodnie z zasadą rotacyjności – co dwa lata następować będzie wymiana jednej trzeciej składu. – Czterech członków miałby wybierać Sejm, dwóch – Senat, a trzech – prezydent. Wymogami dodatkowymi będzie poparcie branżowych organizacji pozarządowych. Każdy z tych kandydatów będzie podlegał publicznemu wysłuchaniu z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców – powiedziała Cienkowska. Dodała, że uchwały Sejmu i Senatu świadczące o wyborze kandydatów będą wymagały pełnego uzasadnienia.

Nowela proponuje też jednoosobowe zarządy spółek medialnych, powoływane na pięć lat przez apolityczną KRRiT na wniosek komisji konkursowej. W składzie komisji zasiadać mieliby członkowie rady nadzorczej oraz - w przypadku spółek ogólnopolskich - dwóch członków rady programowej, a w przypadku spółek regionalnych - jeden. Ustawa wprowadza ograniczenia w wydawaniu mediów samorządowych, a tym samym wzmacnia niezależne media lokalne.

Pytana o to, kiedy nastąpi zniesienie likwidacji mediów publicznych, powiedziała, że „zostanie ona zakończona w momencie, kiedy nowa ustawa wyjdzie w życie”. - Wtedy, kiedy będziemy mogli wprowadzić zmiany, media publiczne będą całkowicie odpolitycznione, będą miały nowe zasady funkcjonowania, będziemy mieć nowe zarządy, nowy budżet, stabilne finansowanie - podkreśliła ministra.