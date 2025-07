W uzasadnieniu do projektu wskazano, że w przypadku roszczeń opartych na przepisach antymobbingowych sądy przyznają słuszność pracownikom jedynie w co dwudziestym przypadku. Przyczyną jest, zdaniem autorów projektu, zawiłość obecnych przepisów. Część pracowników bezzasadnie uważa się za ofiary mobbingu, co powoduje dodatkowe obciążenie sądownictwa. Zapewne właśnie z tego powodu nowo proponowana definicja zawiera przykłady konkretnych zachowań, które mogą lub nie mogą być mobbingiem. Ponadto, jak napisano w uzasadnieniu do projektu, nieczytelnie sformułowane są również definicje czynów, które mogą być uznane za przemoc w miejscu pracy.

Jednak, choć głównym założeniem projektu miało być uproszczenie definicji kodeksowych, to nowo proponowane rozwiązania też budzą wątpliwości interpretacyjne. Z jednej strony zawierają one wiele oczywistych stwierdzeń, które wynikają z utrwalonej praktyki, ale z drugiej ustawodawca posługuje się także pojęciami nieostrymi, jak np. „zachowania niecelowe”, które także mogą być źródłem mobbingu.