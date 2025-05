Jak zapowiada ministerstwo, rozważane jest m.in. ograniczenie niektórych obowiązków związanych z wdrażaniem polityki antymobbingowej dla małych przedsiębiorców. Obecna wersja projektu nowelizacji kodeksu pracy nie uwzględnia bowiem różnic między firmą zatrudniającą kilka osób a dużym przedsiębiorstwem, które dysponuje strukturami kadrowymi i związkowymi. Tymczasem zaproponowane regulacje nakładają identyczne wymogi na wszystkich pracodawców – niezależnie od skali działalności.

Wątpliwości budzi m.in. obowiązek ustalania zasad, trybu i częstotliwości działań w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w formie regulaminu lub – w przypadku mniejszych firm – obwieszczenia, którego treść ma być konsultowana z przedstawicielami pracowników. W praktyce może to oznaczać, że nawet niewielkie firmy będą musiały formalnie przeprowadzać wewnętrzne konsultacje dotyczące procedur antymobbingowych – co w małych zespołach może być trudne do zrealizowania lub zwyczajnie niesensowne.

Niewykluczone jest wydłużenie okresu przejściowego, tak aby pracodawcy mieli więcej czasu na dostosowanie się do zmian. Obecnie projekt przewiduje trzymiesięczny okres dostosowawczy oraz dodatkowo 21 dni od momentu publikacji ustawy do czasu jej wejścia w życie.

Kluczowe postulaty w projekcie noweli o mobbingu pozostaną bez zmian

Mimo licznych zastrzeżeń ze strony pracodawców resort nie zamierza wycofać się z kluczowych postulatów nowelizacji. Z definicji mobbingu będzie więc usunięty zapis, że są to działania długotrwałe. Zdaniem autorów projektu zwiększy to skuteczność ochrony pracowników. Ponadto jako mobbing będą też traktowane nieumyślne zachowania pracodawcy, które – choć pozbawione intencji – mogą prowadzić do skutków naruszających godność pracownika.

Przeciwko tym zmianom protestują przedstawiciele pracodawców. Ich zdaniem nowe przepisy mogą prowadzić do nadużyć i zwiększyć ryzyko roszczeń opartych na subiektywnych odczuciach pracowników, a nie na obiektywnych kryteriach. Krytykowane jest także to, że w przepisach nie zostaną zróżnicowane obowiązki antymobbingowe małych i dużych firm, co – jak argumentują przedsiębiorcy – może nadmiernie obciążyć mikroprzedsiębiorstwa.

O tym, jaki będzie ostateczny kształt projektu, dowiemy się w III kw. br., gdyż wtedy – zgodnie z deklaracją ministerstwa – gotowy projekt nowelizacji ma być przekazany Radzie Ministrów. ©℗