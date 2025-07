Trwają prace nad ustaleniem minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok. Zgodnie z propozycją rządu płaca minimalna ma wynosić 4 806 zł brutto. To 140 zł więcej niż aktualna wysokość najniższego wynagrodzenia. Stawka godzinowa ma wynieść z kolei 31,40 zł. Decyzja o wysokości minimalnego wynagrodzenia nie jest jeszcze ostateczna, bowiem 12 czerwca 2025 r. rząd skierował do Rady Ministrów propozycje związane z budżetem państwa na rok 2026, w tym propozycje dotyczące płacy minimalnej na przyszły rok.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu. W terminie do dnia 15 czerwca 2026 r. Rada Ministrów ma przedstawić RDS do negocjacji propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Konsultacje prowadzone będą przez 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji. Jeżeli w tym terminie RDS nie uzgodni ww. wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzje w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Z kolei ustalone przez Radę Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie będą mogły być niższe niż zaproponowane RDS do negocjacji, czyli w tym przypadku 4 806 zł.

Płaca minimalna brutto a netto. Ile dostaniesz „na rękę”?

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zatem jaką kwotę netto, tj. „na rękę”, otrzyma pracownik pełnoetatowy, przy założeniu, że:

jego minimalne wynagrodzenie w 2026 roku będzie wynosiło 4 806 zł brutto,

złożył pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-2, które uprawnia do zmniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, czyli o kwotę 300 zł, a także

ma przychody z jednego stosunku pracy w miejscu swojego zamieszkania.

Wynagrodzenie zasadnicze (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne) – 4 806 zł Składka emerytalna finansowana przez pracownika (9,76 % x 4 806 zł) – 469,07 zł Składka rentowa finansowana przez pracownika (1,50 % x 4806 zł) – 72,09 zł Składka na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez pracownika (2,45 % x 4806 zł) – 117,75 zł Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1-2-3-4) – 4147,09 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania przez pracodawcę (9 % x 4147,09) – 373,24 zł Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (poz. 1-2-3-4 – koszty uzyskania przychodów 250 zł) – 3897 zł Zaliczka na podatek dochodowy (12 % x poz.7 – 300 zł) – 168 zł

Kwota wynagrodzenia netto dla pracownika (poz. 1-2-3-4-6-8) – 3 605,85 zł.

Pensja minimalna w 2026 roku. Ile wyniesie?

Podsumowując, płaca minimalna netto w 2026 roku dla pracownika pełnoetatowego przy powyższych założeniach wyniesie 3 605,85 zł. W porównaniu z 2025 r. to podwyżka o 94,93 zł.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania w danym miesiącu. Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł, co oznacza, że kwota zmniejszająca podatek to 3 600 zł w skali roku (300 zł miesięcznie).

Co w przypadku, gdy pracownik nie złoży pracodawcy formularza PIT-2? Oznacza to, że miesięczne wynagrodzenie netto pracowników, będzie niższe o 1/12 kwoty zmniejszające podatek, czyli o 300 zł, natomiast kwota zmniejszająca podatek zostanie rozliczona dopiero przy złożeniu zeznania rocznego.

Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia?

W celu ustalenia, czy wynagrodzenie pracownika osiąga wymagane prawem minimum, należy wziąć pod uwagę przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które - według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS - są zaliczone do wynagrodzeń osobowych, m.in. stawka miesięczna, godzinowa, akordowa lub wynagrodzenie prowizyjne, dodatki wyrównawcze a także premie, nagrody regulaminowe i uznaniowe. Zgodnie z przepisami, przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, dodatku za staż pracy, dodatku za szczególne warunki pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1773).