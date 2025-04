Od dziś do 31 marca 2026 r. będą obowiązywać nowe stawki jednorazowych odszkodowań z ZUS za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Stawki będą wynosić od 1636 zł do 147 tys. 271 zł.

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będą zależne od konsekwencji spowodowanych wypadkiem. Wyniosą one 1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku o co najmniej 10 punktów procentowych.

Ubezpieczony mający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i o niezdolności do samodzielnej egzystencji otrzyma 28 tys. 636 zł. Taka sama kwota przysługuje z tytułu orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i o niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty.

Identyczne jednorazowe odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego lub rencisty dostaną inni uprawnieni obok małżonka lub dzieci członkowie rodziny. Przysługuje ono każdemu z nich niezależnie od odszkodowania należącego się małżonkowi lub dzieciom.

147 tys. 271 zł jednorazowego odszkodowania dostanie uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Taka sama sytuacja zachodzi, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni jednocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. 28 tys. 636 zł zwiększenia tego odszkodowania przysługuje na każde z tych dzieci.

Taka sama suma jest przyznawana w przypadku uprawnionych jednocześnie dwojga lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Obowiązuje również kwota 28 tys. 636 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko.

73 tys. 635 zł otrzyma uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko. Podobnie jest w przypadku, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Wówczas 28 636 zł zwiększenia tego odszkodowania przysługuje na drugiego i na każdego następnego uprawnionego.