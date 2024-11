Karta Rodzin Mundurowych ma powstrzymać policjantów przed odejściami ze służby, ale nie tylko. Ma ich również do tej służby zachęcić. Czy dzięki zniżkom na przejazdy, wstępom do parków narodowych i pierwszeństwu w kolejce do żłobka uda się załatać dziurę kadrową w tej formacji? Policjanci są sceptyczni.

Po jednej z niedawnych rund negocjacji resortu spraw wewnętrznych i związków zawodowych opublikowano przez MSWiA komunikat, w którym podano, że jedną z propozycji, która ma pogodzić obie strony jest wprowadzenie Karty Rodzin Służb Mundurowych. Krajowa Sekcja Policji NSZZ "Solidarność" nazwała ten pomysł "pustą w środku" i "wielką kpiną".

Zauważono, że opieka medyczna dotyczy placówek leczniczych MSWiA "tylko tam, gdzie i tak mało kto chodzi". Zniżki na bilety kolejowe, to w opinii związku ucięcie kwot za dojazdy w innym miejscu. W sprawie wstępów do parków narodowych napisano: "gratulacje – zaoszczędzimy na jednym bilecie do lasu. Jesteśmy uratowani".

Karta Rodzin Służb Mundurowych – zatrzyma odpływ policjantów?

Poprosiliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o wskazanie, czy wprowadzenie Karty Rodzin Służb Mundurowych zachęci młodych do pracy w tej formacji.

Wskazano, że projektowana ustawa o Karcie rodziny funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji ma na celu wsparcie funkcjonariuszy, pracowników i członków ich rodzin oraz promowanie służby.

"Efektem proponowanych rozwiązań powinien być wzrost liczebności formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wynikający ze zwiększenia liczby potencjalnych kandydatów zainteresowanych pełnieniem służby w resorcie, a także zatrzymanie odejść ze służby przez funkcjonariuszy. W wymiarze społecznym wdrożenie programu oznacza przede wszystkim objęcie rodzin mundurowych szczególną opieką państwa z uwagi na ciężar, jaki funkcjonariusze ponoszą dla bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego kraju" – przekazało w odpowiedzi dla Gazety Prawnej biuro prasowe MSWiA.

Problem jest znaczący, ponieważ w 2023 r. do służby w policji przyjęto 5 174 osób, natomiast w 2022 r. – 5 169. Ogółem w 2023 r. ze służby w Policji odeszło 9 458 policjantów, a w 2022 r. – 4 726. Stan zatrudnienia na 1 sierpnia 2024 r. wynosił 94 253 policjantów, natomiast wakat stanowił 14 656 etatów (13,46 proc. stanu etatowego).

Karta Rodzin Mundurowych – do czego uprawnia?

Jak wskazano w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karta obejmie pracowników służb resortu oraz członków ich rodzin, a także policyjnych emerytów, rencistów, weteranów i rodzin zmarłych lub zaginionych funkcjonariuszy.

Uprawnienia wynikające z Karty Rodzin Mundurowych:

pierwszeństwo w dostępie do opieki medycznej w placówkach leczniczych MSWiA. Chodzi o bezkolejkowy dostęp do świadczeń w wybranych podmiotach,

zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. bilety jednorazowe oraz 49 proc. bilety długookresowe,

pierwszeństwo przyjęcia dzieci do szkół, żłobków oraz przedszkoli,

bezpłatny wstęp do parków narodowych lub niektórych ich obszarów,

ulgę na wstęp do muzeów,

ulgę w opłacie pobieranej za wydanie paszportu - 50 proc. dorośli, 75 proc. dzieci,

pierwszeństwo (dodatkowe punkty) przyjęcia dzieci do akademików oraz burs szkolnych.

Świadczenia będą ustalane we współpracy z samorządami i instytucjami publicznymi.