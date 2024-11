Policyjna "Solidarność" skomentowała pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który polega na wprowadzeniu Karty Rodzin Służb Mundurowych. W ich opinii to rozwiązanie z pewnością nie zachęci młodych do podjęcia służby w ramach tej formacji.

"Wielka Karta Rodzin Służb Mundurowych - parodia w czystej postaci" - napisała kilka dni temu Krajowa Sekcja Policji NSZZ "Solidarność".

Karta Rodzin Służb Mundurowych

Trwają rozmowy na linii organizacje pracownicze a MSWiA. Aby ustalić wspólne stanowisko i załagodzić spór w formacji, resort Tomasza Siemoniaka poinformował ostatnio o swoich propozycjach. To między innymi: wdrożenie świadczenia mieszkaniowego dla wszystkich funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, rozpoczęcie prac nad dodatkami służbowymi czy przywróceniu gratyfikacji w powiązaniu ze stopniem i korpusem w danej służbie.

Przedstawiono również założenia do programu modernizacji służb resortu spraw wewnętrznych i administracji na lata 2026-2029.

W gronie propozycji jest również wdrożenie Karty Rodzin Służb Mundurowych. Jak informowaliśmy, projektowana ustawa o Karcie rodziny funkcjonariuszy będzie miała na celu wsparcie pracowników służb resortu MSWiA oraz członków ich rodzin. Ustawa obejmie również policyjnych emerytów, rencistów, weteranów i rodziny funkcjonariuszy zmarłych i zaginionych poprzez zapewnienie tym osobom różnego rodzaju świadczeń, ulg i zniczek, ustalonych we współpracy z samorządami i instytucjami publicznymi.

Karta Rodzin Mundurowych MSWiA ma uprawniać do:

pierwszeństwa w dostępie do opieki medycznej w placówkach leczniczych MSWiA. Chodzi o bezkolejkowy dostęp do świadczeń w wybranych podmiotach,

zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. bilety jednorazowe oraz 49 proc. bilety długookresowe,

pierwszeństwa przyjęcia dzieci do szkół, żłobków oraz przedszkoli,

bezpłatnego wstępu do parków narodowych lub niektórych ich obszarów,

ulgi na wstęp do muzeów,

ulgi w opłacie pobieranej za wydanie paszportu - 50 proc. dorośli, 75 proc. dzieci,

pierwszeństwa (dodatkowe punkty) przyjęcia dzieci do akademików oraz burs szkolnych.

Karta Rodzin Służb Mundurowych w ogniu krytyki

Krajowa Sekcja Policji NSZZ "Solidarność" skrytykowała Kartę Rodzin Służb Mundurowych. Padły takie określenia, jak "wielka kpina" czy "wstyd".

Zauważono, że opieka medyczna dotyczy placówek leczniczych MSWiA "tylko tam, gdzie i tak mało kto chodzi". Zniżki na bilety kolejowe, to w opinii związku ucięcie kwot za dojazdy w innym miejscu. W sprawie wstępów do parków narodowych napisano: "gratulacje - zaoszczędzimy na jednym bilecie do lasu. Jesteśmy uratowani".

"Policyjna Solidarność mówi jasno – DOŚĆ! Czas na prawdziwe zmiany i konkretne rozwiązania, a nie PR-owe zagrywki" – napisano w poście opublikowanym na Facebooku.

Jednocześnie wiceminister Wiesław Szczepański w poście MSWiA przekonuje, że dzięki rozwiązaniom zawartym w Karcie Mundurowej dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA i ich rodzin "wiele młodych osób wstąpi w szeregi funkcjonariuszy służb mundurowych".

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów poinformował, że przedstawione ostatnio przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozwiązania są "daleko niewystarczające". W związku z tym oczekują pisemnej odpowiedzi na żądania do 30 listopada 2024 roku oraz gwarancji w postaci wspólnego porozumienia. "Brak osiągnięcia porozumienia oznaczać będzie konieczność wszczęcia sporu zbiorowego" - poinformowano.